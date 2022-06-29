2022 KPSS Önlisans başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS önlisans ücreti ne kadar?

ÖSYM 2022 KPSS önlisans sınavına hazırlanan adaylar başvuru tarihi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ön lisans düzeyi için hazırlanan adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınava katılacaklar. KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında tamamlamayanlar, 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde geç başvurularını gerçekleştirmişti. KPSS lisans sınav başvurularının tamamlanmış olmasıyla birlikte şimdi de önlisans mezunları KPSS 2022 başvuru tarihlerini merak eder oldu.

2022 KPSS Önlisans başvuruları ne zaman yapılacak?

2018 Ön lisans KPSS sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak. KPSS 2022 önlisans sınavın sonuçları ise 27 Ekim tarihinde, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. KPSS önlisans başvuru ücreti de henüz belli olmadı.

2022 KPSS Ön lisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı zaman sınava dair tüm detaylar da belli olacak.

KPSS lisans sınavı ne zaman?

2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

KPSS 2022 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.