2022 EKPSS başvuruları ne zaman sona erecek? EKPSS 2022 başvuru son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Nisan'da düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS, 24 Nisan'da saat 10.15'te 81 il merkezinde uygulanacak.

2022 EKPSS başvuruları ne zaman sona erecek?

2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 EKPSS sınavı nasıl yapılacak?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

2022 EKPSS başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS başvuru ücreti 170 TL olacak. Adaylar 45 TL'lik kısmı ÖSYM'ye yatıracak. Kalan miktar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesaplarına aktarılacak. Para yatırma işlemi 27 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

EKPSS başvuru ücreti nereye yatacak?

EKPSS sınavı başvuru ücretleri, para yatırma işlemleri bankamatikler ve ÖSYM'nin online para ödeme ekranı aracılığıyla yapılabilecek.