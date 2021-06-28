2021 YKS 4 yıllık bölüm puanları Üniversite önlisans başarı sıralaması

2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. 2021-YKS kapsamındaki saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 135 dakika süre kullandı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı tamamlandı. AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru soruldu.

Toplam 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. AYT testinde adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

YKS taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

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