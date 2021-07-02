2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süperlig'de yeni sezon tarihi
Süper Lig'de 2021-22 sezonu ne zaman başlayacak ve bitecek? Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Takımlar transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken, bu yıl önceki yıllara göre transfer dönemi yavaş geçiyor. Peki, futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süperlig'de yeni sezon tarihi nasıl?
"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusu, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu oldu. Takımları için büyük beklentilere sahip olan taraftalar, liglerin başlayacağı güne odaklandı. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler...
2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor?
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.