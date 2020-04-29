2020 en sıcak yıl olabilir

Meteoroloji uzmanları, ölçümler başladığından bu yana kaydedilen veriler doğrultusunda 2020 yılının şimdiye kadarki kayıtlara geçecek en sıcak yıl olabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Antarktika'da sıcaklık, tarihte ilk kez 20 santigrat derecenin üzerine çıkmış ve son 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına geçen en sıcak Ocak ayı olmuştu. İlerleyen zamanlarda yeni hesaplamalar yapan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, ölçümler başladığından bu yana elde edilen veriler doğrultusunda, 2020 yılının kayıtlara geçecek en sıcak yıl olma riskinin %75 seviyesinde olduğunu açıkladı.

"Sıcaklık rekoru kırılabilir"

Öte yandan, New York’ta bulunan NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir açıklamada, 2020 yılında sıcaklıkların rekor kırma olasılığının yüzde 60, Büyük Britanya'nın Meteoroloji kurumu Met Office tarafından yapılan açıklamada ise sıcaklıkların rekor kırma olasılığının yüzde 50 olduğu belirtildi.