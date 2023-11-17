200 milyonluk sipariş! Alışverişten ne bekliyorsunuz?

Özellikle içerisinde bulunduğumuz ayda markalar üst üste kampanya düzenlerken tüketiciler de beklentileri doğrultusunda online alışverişlerini artırdılar. Yoğun talebe rağmen, şirketlerin altyapılarını geliştirmesi, kargo ve kurye şirketlerinin personel takviyeleri sayesinde önceki yıllarda yaşanan olumsuzluklara rastlanmadı.

Kadınların tercihi kıyafet

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, 24 Kasım’da en az bir ürün almayı planlayan kadın ve erkek bin üyesi arasında anket düzenledi. Ankete katılan kadınların yüzde 30'unun alışveriş listesinin en üstünde “kıyafet” yer aldı. Kadınların yüzde 20’si küçük ev aletleri, yüzde 15’i “ayakkabı ve çanta” yüzde 12’si “kozmetik ürünler”, yüzde 8’i ise “cep telefonu” almak için 24 Kasım’ı bekliyor. Takı, giyilebilir teknoloji ürünleri, kulaklık, beyaz eşya, yeni TV, mobilya da kadınların listesinde yer alıyor.

Erkeklerin listesinde ne var?

Erkeklerin listesi kadınlardan daha da kabarık. Listenin çeşitliliğine bakınca sanki tüm erkekler yıllık alışverişlerini yapmak için 24 Kasım’ı bekliyor gibi görünüyor. Her 4 erkekten biri, yeni model cep telefonu almak için “Efsane Cuma”yı bekliyor. Erkeklerin yüzde 20’si TV, yüzde 12’si bilgisayar almayı planlarken, giyilebilir teknoloji ürünleri, kulaklık, listenin üst sıralarında yer alıyor. Ayakkabı, kıyafet, spor ürünleri, bahçe ürünleri, kozmetik de erkeklerin listelerinde yer alan diğer ürünler.

200 milyonu aşan sipariş

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, dijital alışveriş platformlarında faaliyet gösteren 548 bin işletmenin çok büyük kısmının katılacağını bildirdi ve, "Gelecek hafta boyunca 200 milyona yakın mal ve hizmet siparişinin verilmesi bekleniyor" yorumunu yaptı.