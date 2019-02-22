20 yıllık pilotun uçuş sırasında uyuması olay oldu!

China Airlines'da 20 yıldır çalıştığı belirtilen kıdemli pilotun yolculuk sırasında kokpitte uyuduğu anlar, sosyal medya sitelerinde paylaşıldı. ​Pilotun ismi açıklanmazken, genellikle Tokyo, Okinawa, Seoul ve Hong Kong uçuşlarında görev aldığı, ayrıca pilot yetiştirme okulunda eğitimci olarak çalıştığı belirtildi.

Kopilot çekti

Tepki çeken videonun, kopilot tarafından çekildiği tahmin ediliyor. China Airlines olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu pilotun cezalandırılacağını, videoyu çeken kişinin kopilot olduğunun kanıtlanması halinde onun hakkında da çalışma arkadaşını uyandırmak yerine video çekmesinden dolayı işlem yapılacağını açıkladı.

20 bin yolcu uçamadı

Videonun, China Airlines pilotlarının uzun çalışma saatlerini protesto etmek için gerçekleştirdiği 7 günlük grevin ardından yayınlaması dikkatlerden kaçmadı. 20 bin yolcunun uçuşu grev nedeniyle ertelenmişti.