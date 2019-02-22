0553 313 94 23

20 yıllık pilotun uçuş sırasında uyuması olay oldu!

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden China Airlines'a ait Boeing 747 tipi uçağı kullanan 20 yıllık pilot, yolculuk sırasında uyudu. O anlar kameraya kaydedildi.

22 Şubat 2019 Cuma 18:50
20 yıllık pilotun uçuş sırasında uyuması olay oldu!

China Airlines'da 20 yıldır çalıştığı belirtilen kıdemli pilotun yolculuk sırasında kokpitte uyuduğu anlar, sosyal medya sitelerinde paylaşıldı. ​Pilotun ismi açıklanmazken, genellikle Tokyo, Okinawa, Seoul ve Hong Kong uçuşlarında görev aldığı, ayrıca pilot yetiştirme okulunda eğitimci olarak çalıştığı belirtildi.

Kopilot çekti

Tepki çeken videonun, kopilot tarafından çekildiği tahmin ediliyor. China Airlines olayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu pilotun cezalandırılacağını, videoyu çeken kişinin kopilot olduğunun kanıtlanması halinde onun hakkında da çalışma arkadaşını uyandırmak yerine video çekmesinden dolayı işlem yapılacağını açıkladı.

20 bin yolcu uçamadı

Videonun, China Airlines pilotlarının uzun çalışma saatlerini protesto etmek için gerçekleştirdiği 7 günlük grevin ardından yayınlaması dikkatlerden kaçmadı. 20 bin yolcunun uçuşu grev nedeniyle ertelenmişti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:50
  1. China Airlines
  2. kopilot
  3. havada uyuyan pilot

YORUM YAZ

  • turkturk37 dk önce
    PILOT OTOMATIK PILOTA BAGLAMIS..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye’nin varlık seçimi”
  1. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye’nin..
  2. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
  3. Erbaş: Seferberlik başlattık!
  4. İsrail askerleri Gazze sınırında bir..
  5. Domaniç’te otomobil tarlaya uçtu: 5..
  6. UEFA'dan Komşu'ya şok! 2 yıl men..
  7. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç..
  8. Pitbullun saldırdığı 2 öğrenci..
  9. "Tabur komutanını vuracağım, bize..
  10. Venezuela ordusu ile yerli halk..
  11. Turkcell ile ALBtelecom iş birliğinde..
  12. KDC'deki Schengen Evi yeniden açılacak
  13. Genelkurmay çatı davası
  14. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
  15. ÖKK darbe girişimi davası
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal..
  17. Esed rejiminden İdlib’e bombalı..
  18. CHP'de olağanüstü PM toplantısı..
  19. CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!
  20. Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla..
  21. Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
  22. Kazakistan'da Hocalı Katliamı..
  23. Konya'da adaylık heyecanı
  24. Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?
  25. Filipinler'deki kızamık salgını
  26. 24 Saat açık kütüphane
  27. Venezuela ordusu insani yardıma destek..
  28. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
  29. Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere..
  30. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye..
Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...

Günün Karikatürü

22 Şubat 2019
Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'