20 yaş altı ne zaman saat kaçta sokağa çıkabilir? | Koronavirüs salgınında vakaların artmaya aşlamasıyla sokağa çıkmayla ilgili yeni kısıtlamalar geldi. 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleriyle ilgili yeni bir karar alındı. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | 20 yaş altı saat kaçta dışarı çıkabilir?