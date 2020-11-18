20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
20 yaş altı ne zaman saat kaçta sokağa çıkabilir? | Koronavirüs salgınında vakaların artmaya aşlamasıyla sokağa çıkmayla ilgili yeni kısıtlamalar geldi. 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleriyle ilgili yeni bir karar alındı. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | 20 yaş altı saat kaçta dışarı çıkabilir?
Sokağa çıkma saatleri 20 yaş altı | Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderildi. Peki, 20 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak?
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.
Peki, 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir? 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.