İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI



2 KALEM KİT TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/64614

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI b) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2 KALEM KİT TEMİNİ b) Niteliği, türü ve miktarı : İ.Ü.C.-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Laboratuvar Hizmetleri Süreci / Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı ihtiyacı olan 2 Kalem Kit Temini 1 nolu kalem SIVI BAZLI JİNEKOLOJİK VE NON-JİNEKOLOJİK SİTOLOJİ KİTİ - 15.000 Test 2 nolu kalem HPV-DNA (İNSAN PAPİLLOMA VİRUSU) - 10.000 Test

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği - Kit Kimyasal Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 31.12.2024 tarihine kadar malzeme ve sarf maddelerin teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişinden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde kit kimyasal deposuna teslimatı gerçekleştirmek zorundadır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2024 - 11:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat Fatih/İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- İstekliler 2 nolu kalem için ; Teklif edilen kitlere ait kit bilgi formu ihale sonrası ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1) İstekliler 1 nolu kalem için; Teknik şartnamede özellikleri belirtilen sistem ile ilgili olarak kataloglar ihale sonrası ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır.

2) İstekliler 2 nolu kalem için; İstekliler teklif ettikleri cihazın orijinal kataloğunu ihale sonrası ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır.

3) İstekliler 2 nolu kalem için; Teklif edilen cihazın tüm özellikleri ve kullanımıyla ilgili bütün ayrıntıları anlatan orijinal kullanım kitabı veya Türkçe çevirisini ihale sonrası ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A) 1 nolu kalem için: a) Cihazın jinekolojik ve non jinekolojik materyaller için en az 4 ayrı programa sahip olması ve bu programların materyalin cinsine göre cihaz üzerinde belirlenmiş olması b) Gerekçesi: Jinekolojik ve non jinekolojik materyallerde hücre yapıları, büyüklükleri, numunelerdeki hücre miktarlarının farklı olması numunelerin farklı programlarda çalışmasını gerektirir. (preparat kalitesinin artması ) c) Jinekolojik numunenin işlenmesinde hiçbir ön hazırlık aşaması olmadan cihaza direkt numune yüklenebilmesi d) Gerekçesi: Zaman kazancı ve iş gücünden tasarruf e) Puanlama: i: Cihazın jinekolojik ve non jinekolojik materyaller için en az 4 ayrı programa sahip olması ve bu programların materyalin cinsine göre cihaz üzerinden belirlenmiş olması %1 ii: Jinekolojik numunenin işlenmesinde hiçbir ön hazırlık aşaması olmadan cihaza direkt numune yüklenebilmesi %1 Efektif fiyat=Teklif fiyatı-(Teklif Fiyatı x Aldığı Puanlar ) B) 2 nolu kalem için: Sistemin sürekli yükleme özelliğnin bulunması (Random Access) Gerekçesi: Sistemin çalışması esnasında yeni gelen numunenin sisteme, yüklenmesi, zaman kazancı ve iş gücünden tasarruf. Puanlama: Sistemin sürekli yükleme özelliğinin bulunması ( Random Access ) %1 Efektif fiyat=Teklif fiyatı-(Teklif Fiyatı x Aldığı Puanlar )

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



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Basın No: ILN01972385