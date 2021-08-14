Koronavirüs salgını ilk olarak ülkemizde 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından salgınla mücadele başladı. Ülkemizde şimdiye kadar 52 bini aşkın kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Türkiye’de korona aşı uygulaması ise 14 Ocak 2021’de başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 83 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olanlar ise kendilerine hastalık bulaşma ihtimali olup olmadığını araştırıyor. Peki, korona aşısı olana hastalık bulaşır mı?

2 doz aşıdan sonra korona olunur mu? Çift doz aşıdan sonra korona belirtisi

Uzmanlar aşıların ağır hastalık ve ölüm riskini azalttığını hatta ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Aşı olan kişilerin hasta olabileceği ve bunu hafif atlatabileceği belirtiliyor. Bu sebeple uzmanlar aşı olanların da sanki aşı olmamış gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye ediyor. İki doz aşı olanlar koronaya yakalanırsa en sık yaşadıkları belirti: baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olarak gösteriliyor.

Tek doz aşı olanların ise sanki aşı olmamış gibi dikkat etmeleri çünkü iki doz aşı olmuş gibi hastalıktan korunmalarının güç olduğu belirtiliyor.