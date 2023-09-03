1.İLAN T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/184 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : ÇORLU MAL MÜDÜRÜ



MALİYE HAZİNESİ ile ÇORLU MAL MÜDÜRÜ-KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında;



Dava konusu Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 102 ada 7 parsel numarasında 3/60 hissesi Rıza karısı Fethiye, 5/60 hissesi Emin kızı Mürvet adına kayıtlı olduğu,bu paylara Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/1386 E 2009/1410 K sayılı kararı ile Çorlu Mal Müdürünün kayyım tayin edildiği,taşınmazın kayım tayin edilen hisselerin 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu, gerekli ilanlar yapılmak suretiyle TMK m.588 gereğince Rıza karısı Fethiye ve Emin kızı Mürvet'in gaipliklerine ve kayyım Çorlu Mal Müdürü tarafından idare edilen tapuda Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 102 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın 3/60 hissesi Rıza karısı Fethiye, 5/60 hissesi Emin kızı Mürvet adına olan tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.



Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 102 ada 7 parsel sayılı taşınmazın malikleri Rıza karısı Fethiye ve Emin kızı Mürvet'i tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan08/11/2023 günü saat 09:55'e kadar Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/184 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine duruşmanın bırakıldığı 27.10.2023 günü saat 09:20'ye kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin TMK m.588 gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

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Basın No: ILN01885701