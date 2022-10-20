Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti.

TCMB'den, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır." açıklaması yapıldı.

TCMB açıklamasında "Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." denildi.

Açıklamada, "İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların, iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri yakından takip edilmektedir. Kredi, teminat ve likidite politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

150 baz indirimi nedir? Merkez Bankası 150 baz puan indirimi ne oluyor?

TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir*. Kısacası baz puan değişimleri genellikle yüzdelik veya daha düşük birimlerdeki faiz oranlarını veya iki farklı getiri oranını karşılaştırmak için kullanılır. En çok kulağımıza çalınanı ise Amerikan Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz değişimleri olsa gerek. Hali hazırda düşük faizlerin uygulandığı ülkelerde, örneğin %0.25 (on binde yirmi beş) demek yerine, ekonomistler baz puan üzerinden kendilerini ifade eder, böylelikle hem normal yatırımcının hem de finans profesyonellerinin işini kolaylaştırır.