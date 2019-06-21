15 Temmuz'da kadeh kaldıran CHP'li başkandan yeni skandal!
15 Temmuz darbe girişimini kadeh kaldırarak destekleyen Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, bir skandala daha imza attı.21 Haziran 2019 Cuma 11:29
15 Temmuz gecesi darbeye kadeh kaldırdığı skandal görüntülerle gündeme gelen Edirne Belediye Başkanı CHP'li Gürkan'ın, 'CHP'lilerden başkasını işe almayacağım' dediği görüntüler ortaya çıktı.
15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı darbenin şerefine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı. CHP’li Gürkan, partisinin siyaset anlayışını da ortaya serdi.
Skandal sözler
CHP’li Gürkan, “Belediye Başkanı olduğum sürece Cumhuriyet Halk Partilileri işe almaya devam edeceğim. CHP’lilerden başkasını işe almayacağım” ifadesini kullandı. Gürkan’ın bu sözleri CHP’li belediyelerdeki işçi kıyımını akıllara getirdi. CHP’li belediyelerde kendi görüşlerine aykırı olanlar işten çıkarılmıştı.
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