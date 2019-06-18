15 Temmuz konulu kısa film başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için kısa film ve senaryo yarışması düzenlenecek. Film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmlerin katılabileceği yarışmaya başvuruların 12 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.