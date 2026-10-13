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Gündem 13 Ekim için anlamlı kampanya! AJet’ten Başkent’e özel yüzde 30 indirim
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13 Ekim için anlamlı kampanya! AJet’ten Başkent’e özel yüzde 30 indirim

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13 Ekim için anlamlı kampanya! AJet’ten Başkent’e özel yüzde 30 indirim

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, 13 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent oluşunu, 103. yıla özel bir kampanya ile kutluyor. AJet’in Ankara hatlarına özel kampanyasında; tüm yurt içi seferlerinde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

AJet, Ankara’nın başkent ilan edilmesinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara çıkışlı ve varışlı direkt seferlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Yüzde 30 indirimli biletler, 13 Ekim tarihinde saat 11:00’den 23:59’a kadar 'ESBDOM30' kodu kullanılarak internet sitesinden ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 7 Aralık – 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki (25 Aralık – 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak – 7 Şubat 2027 arası tarihler hariç) yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak. AJet’in Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarını kapsayan kampanyasında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak.

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