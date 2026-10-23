12’nci Malatya Kitap Fuarı Açılış Töreninde konuşan Başkan Er: Kitapla büyüyen okuyan ve üreten bir Malatya hedefimiz var

Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Malatya Kitap Fuarı, 12'inci kez kitapseverlerle buluştu.

Mişmiş Park Fuar Alanında gerçekleştiren 12. Malatya Kitap Fuarının açılışına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Valisi Seddar Yavuz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Başkan Er: “Kitapla Güçlenen Malatya, Geleceğe Güvenle Yürüyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yoğun bir katılımla 12'incisi düzenlenen Malatya Kitap Fuarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem sonrası yürütülen çalışmalardan ulaşım ve sanayi yatırımlarına, gençlik ve spor tesislerinden kütüphanelere kadar Malatya’nın geleceğini şekillendiren projeleri anlattı. Başkan Er, “Biz Malatya’yı sadece depremin yaralarını sararak yeniden inşa etmedik. Geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa ettik” dedi. Başkan Er, “Kitapla Güçlenen Şehir” temasıyla düzenlenen fuarın kültür ve edebiyat hayatına katkısına dikkati çekerek, Malatya’nın yeniden inşa sürecinde kaydettiği gelişmeleri değerlendirdi. 300 yayınevi ve 300 yazarın katıldığı fuarın, 10 gün boyunca 350 imza etkinliği ile 75 konferans, söyleşi ve panele ev sahipliği yapacağını belirterek, fuarın her yıl daha da büyüyerek Türkiye’nin önemli kitap fuarları arasındaki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti. Bu yılın onur konuğu olan yazar ve kültür tarihçisi Beşir Ayvazoğlu’na da teşekkür eden Başkan Er, Kitapla Güçlenen Şehir temasının Malatya için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

“Malatya, Küllerinden Yeniden Ayağa Kalkışın En Güzel Örneği”

6 Şubat depremlerinin Malatya’da büyük yıkıma neden olduğunu hatırlatan Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, bakanların çalışmaları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve vatandaşların dayanışmasıyla şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Malatya’nın yeniden inşa sürecinin yalnızca konut yapımından ibaret olmadığını kaydeden Başkan Er, “Malatya, bir şehrin küllerinden yeniden ayağa kalkışını görmek isteyenler için en güzel örnektir” ifadelerini kullandı. Deprem sonrası kentte 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirten Başkan Er, bu süreçte şehir planlamasının da geleceğin ihtiyaçları gözetilerek yeniden ele alındığını söyledi. Malatya’nın farklı bölgeleri arasında ekonomik ve sosyal ayrımların azalmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Sami Er, şehrin daha dengeli, bütüncül ve güçlü bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.

Ulaşımda ve Sanayide Yeni Dönem

Malatya’nın ulaşım altyapısının geleceğe uygun şekilde yeniden şekillendirildiğini belirten Başkan Er, yeni yol ağları, geniş prestij caddeleri ve büyük ölçekli ulaşım projeleriyle şehrin gelişimini desteklediklerini ifade etti. Raylı sistem projesinin ilgili kurum tarafından onaylandığını ve projenin yapım aşamasına geçmesi için gerekli süreçlerin sürdüğünü aktaran Başkan Er, stratejik bütçe sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir adım daha atılacağını belirtti. Sanayi alanında da kapsamlı bir dönüşüm yürüttüklerini kaydetti.

Gençler İçin 63 Spor ve Gençlik Tesisi İle 13 Kütüphane

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinde gençlere yönelik yatırımların da öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Malatya’ya sağladığı desteklere teşekkür eden Er, kentte spor, kültür ve kütüphane yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Malatya genelinde 43 spor tesisinin yapımının devam ettiğini ifade eden Başkan Er, bu tesislerin büyük bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Başkan Er, yeni yatırımlarla birlikte kentte toplam 63 spor ve gençlik tesisi için çalışma yürütüleceğini açıkladı.

Bakan Bak: “Kitap İyi Bir Dost, Hep Beraber Okuyacağız ve Okutacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise 12. Malatya Kitap Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının çocukların ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek ailelere çocuklarını kitaplarla buluşturma çağrısında bulundu. “Kitap iyi bir dost” diyen Bakan Bak, kitapların insanın düşünce dünyasını zenginleştirdiğini, bakış açısını geliştirdiğini ve geçmişten günümüze uzanan büyük bir birikimi okuyucularla buluşturduğunu ifade etti. Küçük yaşlardan itibaren kitaplarla yakın bir bağ kurduğunu belirten Bak, özellikle sahaflardan kitap almanın ve basılı eserleri okumanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

“Çocuklarınızı Kitaplarla Buluşturun”

Fuar alanında çocukların heyecanını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, kitap sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirterek ailelere seslendi. Bak, “Bütün ailelere söylüyoruz. Çocuklarınızı kitaplarla buluşturun. Onlara bu alışkanlığı kazandırın. Siz de örnek olun" ifadelerini kullandı. Kitap fuarlarının her yaştan insanı kitaplarla buluşturan önemli organizasyonlar olduğunu kaydeden Bak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Valiliği ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri 12’inci kez gerçekleştirilen organizasyon dolayısıyla tebrik etti.

Malatya’ya Kütüphane ve Gençlik Yatırımları

Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle bir kütüphane inşa edildiğini, Büyükşehir Belediyesinin de gençlere 24 saat hizmet veren bir kütüphane kazandırdığını aktaran Bak, kentte 13 yeni kütüphane yatırımının da sürdüğünü ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde 650 gençlik merkezi bulunduğunu belirten Bakan Bak, bu merkezlerde gençlerin ders çalışabileceği alanların ve kütüphanelerin yer aldığını, yeni yatırımların da devam ettiğini kaydetti. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının toplumsal gelişim açısından önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Hep beraber okuyacağız ve okutacağız.”

Vali Yavuz: “Büyük Millet ve Büyük Devlet Olduğumuzu Bir Kez Daha İspat Ettik”

Malatya Valisi Seddar Yavuz da fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti. Vali Yavuz, kalkınma ve yeniden yapılanma sürecinde bilgi, kitap ve bilimin önemini vurguladı. Fuarın başarılı geçmesini temenni eden Vali Yavuz, organizasyonda emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine, valilik çalışanlarına, kurum ve kuruluşlara, fuara katılanlara, onur konuğuna ve Malatya’nın gençlik ve spor hayatına katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanı’na teşekkür etti.

Abdullah Güler: “Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Seda Bırakmak”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 13. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, kitaplarla iç içe büyüdüğünü belirterek, kitapların insan hayatındaki yerine ve kalıcı eserler bırakmanın önemine dikkati çekti. Sivas’ta bir kitapçı ailesinin evladı olduğunu ifade eden Güler, çocukluğuna dair ilk kitap hatıralarından birinin Bostan ve Gülistan olduğunu anlattı. Güler, insanın yaşamını nasıl sürdürdüğünün ve geride nasıl bir iz bıraktığının önemli olduğunu vurguladı. Hayatın bir nehir yatağı gibi insanı belirli bir yolda ilerlettiğini ifade eden Güler, asıl önemli olanın bu yolun nasıl yüründüğü olduğunu belirtti. Güler, “Bâkî’nin dediği gibi, baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak. Aslında kitap dediğimiz şey de bu tanımlamaya tam uygun bir eser. Bizim hayatımız da bir kitap, bir eser olarak buna uygun mu, değil mi?” ifadelerini kullandı. Güler, konuşmasının sonunda kitap fuarının hayırlı olmasını dileyerek kitapla buluşan, kalbi ve aklı kitaba yatkın tüm kitapseverlere selamlarını iletti.

Tüfenkci: “Malatya Düşünen, Okuyan ve Kendini Geliştiren Bir Şehir”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de 12. Malatya Kitap Fuarı’nın kentin kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, kitap fuarının yanı sıra hayata geçirilen kütüphanelerle Malatya’nın okuyan ve kendini geliştiren bir şehir haline geldiğini söyledi. Tüfenkci, organizasyona katkı sunanlara ve programa katılan davetlilere teşekkür etti. Fuarda emeği bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ve Malatya Valiliğine teşekkür eden Tüfenkci, kitap fuarının zorlu süreçlerde dahi geleneksel hale getirilerek sürdürülmesinin önemine dikkati çekti. Fuarın kente heyecan ve umut kattığını ifade eden Tüfenkci, gençlerin ve vatandaşların kitaplarla buluşmasının düşünce dünyalarını zenginleştirdiğini vurguladı.

Ayvazoğlu: “Açıl Susam Açıl, Kitapların Dünyasına Açılan Sihirli Sözümdü”

Malatya Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu olan yazar Beşir Ayvazoğlu ise çocukluk yıllarında kitaplarla tanışmasının hayatını nasıl şekillendirdiğini anlattı. Kitabın kendisinde uyandırdığı duyguyu anlatan Ayvazoğlu, “O kitap, kitapların ve kültürün zengin dünyasına açılmamı sağlayan sihirli bir söz oldu: Açıl susam açıl” dedi. Erken yaşta kazanılan okuma alışkanlığının insanın hayatını şekillendirdiğini vurgulayan Ayvazoğlu, okudukça anlama kapasitesinin geliştiğini, kitap zevkinin ilerlediğini ve zamanla yazma isteğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Malatya’da düzenlenen kitap fuarına onur konuğu olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ayvazoğlu, Malatya’yı kendi şehri gibi gördüğünü belirterek, fuarda emeğinin ve çalışmalarının değer görmesinin kendisi için büyük bir gurur ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

Merhum Mustafa Akbaş’ın Başarı Belgesi Ailesine Takdim Edildi

Geçtiğimiz haziran ayında yaşadığı trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Mustafa Akbaş için hazırlanan başarı belgesi, Malatya Kitap Fuarı’nda düzenlenen törenle eşi Mehlika Akbaş ve evladına takdim edildi. Akbaş’ın vefatı dolayısıyla ailesine, sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletilirken, hayattayken hazırlanan ancak kendisine takdim edilemeyen başarı belgeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ailesine verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri daha sonra 12. Malatya Kitap Fuarının açılışını gerçekleştirerek, fuar alanındaki stantları ziyaret etti.