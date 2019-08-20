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115 metre uzunluğunda! Petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan'dan demir alan, bakım ve onarım çalışmaları için Kocaeli'ye giden Bahama Adaları bayraklı petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

20 Ağustos 2019 Salı 13:17
115 metre uzunluğunda! Petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne gitmek üzere Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu boğazından geçiş yaptı. Çanakkale önlerine yaklaşık 4 saatte ulaşan platformun geçişi sırasında boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki yerel gemi trafiği de güvenlik gerekçesiyle platform geçişi sırasında trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye (kurtarma) botunun refakat ettiği platformun 36 millik boğaz geçişi saat 17.00 da son bulacak.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:17
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  10. Çanakkale-Kilitbahir
  11. Çanakkale-Eceabat
  12. yerel gemi trafiği
  13. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
  14. Kurtarma-4
  15. Kurtarma-9
  16. Kurtarma-10
  17. KEGM-9

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