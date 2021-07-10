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İSLAM 10.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-10 05:29:00 -
10.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فٖيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرٖيمٍ    اِنَّ فٖي ذٰلِكَ لَاٰيَةًؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنٖينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Peki o inkârcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır."

"Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır; ama çoğu iman etmezler."

 (Şuarâ Suresi, 7-8)           (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ: 

 inkârcıların şimdi yalan saydıkları gerçeklerle bir gün karşı karşıya kalacaklarını haber vererek onları tehdit etmektedir. Halbuki akıllarını kullansalar inkâr ettikleri şeylerin gerçek olduğunu onlara gösterecek nice deliller vardır. Hayata elverişli kılınmış olan yerküre ve onda her türden bitkilerin, canlıların üremesi Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren apaçık deliller değil midir? Şüphe yok ki toprağı, suyu, havası ve iklimi aynı olan bir arazi üzerinde bitki türlerinin yaratılmasında; tadı, rengi ve şekli ayrı olan meyve ve ürünlerin meydana gelmesinde üstün bir iradenin, sonsuz bir bilgi, hikmet ve kudretin mevcudiyetini gösteren deliller vardır. Bununla birlikte insanların çoğu inanmaz

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 144-145

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Mü'minin ruhu, kendisinin dirileceği (kıyamet) günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından   beslenen kuş gibidir.”

(İbn Mâce, Zühd, 32; Nesâî, Cenâiz, 117; Muvatta' , Cenâiz, 16)

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