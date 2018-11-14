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10 maç ceza alan Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Şok ifadeler

Fenerbahçe derbisinin sonunda çıkan olaylar nedeniyle 10 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in TFF'ye sunduğu savunma ortaya çıktı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:01
10 maç ceza alan Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Şok ifadeler

Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası toplamda 10 maç men cezasına çarptırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in TFF'ye sunduğu savunma ortaya çıktı.

Sporx'te yer alan haber şöyle;

Kulüp değil, kendisi savundu

Terim'in futbol federasyonuna gönderdiği savunmada dikkat çeken en önemli detay tecrübeli teknik adamın kulüp hukuk departmanını kullanmadan savunmasını bizzat kendi isim ve imzasıyla federasyona göndermesi olurken sarı-kırmızılıların patronu tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep etti.

Sebep, hatalı taç kararı!

Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik haraket ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.

Yargıtay kararları ortada

Hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını ciddi bir hukuki çalışma yaparak Yargıtay'ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Terim, söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğini ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının bilinmesini istedi

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:01
  1. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Fatih Terim'in savunması

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