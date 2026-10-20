10. Altınözü zeytin, zeytinyağı ve gastronomi festivali başladı

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay milletvekilleri Abdülkadir Özel, Necmettin Çalışkan, Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile il yönetimi, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçenin Yeni Kent Meydanı Törenle Hizmete Açıldı

Festivalin ilk gününde, ilçenin sosyal yaşamına büyük değer katacak yeni Kent Meydanı düzenlenen resmî törenle hizmete açıldı. Geniş otopark alanı ve modern sosyal donatı alanları ile donatılan Kent Meydanı’nın tüm ilçeye ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Zeytin Hasadı Gerçekleştirildi

Festival, protokol üyeleri, bando ve halk oyunları ekiplerinin yer aldığı coşkulu bir kortej yürüyüşüyle devam etti. Öğrencilerin halk oyunları gösterilerinin ardından hasat alanına geçildi. Alanda zeytin fidanı dikimi, zeytin hasadı ve yöresel ürün tadımları gerçekleştirildi. Etkinlikte, yeni sezonun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Başkan Öntürk: AK Parti Bir Hizmet Partisidir

Törende konuşan HBB Başkanı Öntürk, “AK Parti bir hizmet partisi. Hakikaten belediyecilik anlamında da olsun, merkezi hükümet anlamında da olsun çok ciddi hizmetler yapar. Şehrin olsun, ülkenin olsun kronik sorunlarını çözer.” dedi.

Başkan Öntürk: Festivalimiz Hayırlı Uğurlu Olsun

HBB Başkanı Öntürk, festivallerin vatandaşları bir araya getirerek sosyalleşme ve eğlenme imkânı sunduğunu belirterek zeytin hasadının birlik ve beraberlik içinde, keyifli ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı. Başkan Öntürk “Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Vali Masatlı: Zeytin Ağacı Hatay’ı En İyi Anlatan Simgedir

Vali Masatlı, “Hatay'ımızı da aslında en iyi anlatan zeytin ağacıdır. Çünkü bu coğrafya, geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, 8 defa yıkılıp 9. defa şu an küllerinden yeniden doğmuş olan bir şehirdir. O bakımdan biz zeytini normal bir ağaç olarak göremeyiz. Dolayısıyla zeytin, diğer taraftan medeniyetimizin mirası olmakla birlikte insanımızın barışını, insanımızın kardeşliğini, insanımızın tarihini de aynı zamanda ifade eder. Bu bakımdan bu festivalin yapılmasını çok anlamlı buluyorum.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’daki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak ulaşım projeleri ve deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Altınözü-Antakya yolunun tamamlanması için 2027 yılı başında gerekli ödeneklerin ayrılacağını belirterek, Türkiye Yüzyılı ve yeni anayasa hedeflerine de değindi.

Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Söz Konusu Hatay İse Gerisi Teferruattır

Festivalde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Genel Başkan Yardımcısı Yayman konuşmasını “Allah birliğimizi, dirliğimizi korusun diyorum ve her zaman söylediğimiz gibi: "Hatay bizim şahsi meselemizdir, söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır." sözleriyle tamamladı.

Milletvekili Özel: Başkan Öntürk, Tüm Zamanların Asfalt Rekorunu Kırdı

Festivalin bu yol onuncusu gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını aktaran Hatay Milletvekili Özel “Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten tüm zamanların asfalt rekorunu kırdı. Bugüne kadar dökülen asfaltın, 10 yıllık büyükşehir döneminde dökülen asfaltın üç katını hizmete geldiği ilk yıl döktü.”

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, 10. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve Altınözü’nün zeytin ve zeytinyağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için 10 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Başkan Sarı’dan Başkan Öntürk’e Övgü: “Yoku Yok Başkan”

Başkan Sarı, festivali 10 yıldır kısıtlı bütçelerle düzenlediklerini, son 3 yıldır HBB’nin destek verdiğini belirterek Başkan Öntürk’e teşekkür etti ve “Kıymetli başkanıma ‘Yoku yok başkan’ diyorum.” dedi.

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Başkan Rıfat Sarı’nın çalışmaları ve kamu kurumlarının desteğiyle Altınözü’nün gelişiminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek zeytin hasadının bereketli ve hayırlı olmasını temenni etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan festivalin açılış töreni, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı’nın protokol üyelerine hediye takdimiyle devam etti. Tören, kurdele kesiminin ardından sona erdi.