1 milyar 498 milyon liralık hareket! Siirt merkezli dev operasyon

Siirt merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden suç gelirlerinin toplandığı iddiasına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. İncelenen 30 kişiye ait banka ve kripto para hesaplarında, 1 milyar 498 milyon 377 bin 676 lira 96 kuruş işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

ENGELLENEN SİTELER BÖYLE YENİDEN AÇILDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin, alan adlarının kökleri korunup başına veya sonuna harf, rakam ve benzeri karakterler eklenerek yeniden erişime açıldığı tespit edildi. Bu siteler üzerinden banka hesapları aracılığıyla suç gelirlerinin toplandığı belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Siirt'te ikamet kaydı bulunan 30 kişiye ait banka ve kripto para hesaplarının incelenmesinin ardından, şüphelilerin yakalanması için 17 Ekim'de Siirt merkezli Mersin, Batman, Bitlis, Yalova, Muğla, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 23 cep telefonu ile 20 SIM kart ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.