Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanıyor! 5 bin asker, 10 milyar euro...

Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin kararlı adımları ve ortaya koydu haklı davası Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan'da paniğe neden old. Yunan medyasında Oruç Reis için Türkiye'nin yeni bir NAVTEX daha yayımlayacağı yorumları yapılırken Yunanistan Başbakan Miçotakis’in ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Perşembe günü yapacağı görüşmede savaş uçakları, denizaltılar ve fırkateynlerin satın alınacağı belirtildi. 12 Eylül tarihinde NAVTEX süresi sona eren ancak görev süresinin uzatılacağı gündemde olan Oruç Reis'in faaliyetleri Yunan basınında geniş yer buluyor. Kathimerini'de Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan analizde Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve yanındaki Türk donanmasının zaman zaman Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği ileri sürüldü. Meis adasına ise mesafenin 35 deniz mili olduğu belirtilti.