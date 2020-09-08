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Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanıyor! 5 bin asker, 10 milyar euro...

2020-09-08 08:01:26
Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanıyor! 5 bin asker, 10 milyar euro...

Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin kararlı adımları ve ortaya koydu haklı davası Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan'da paniğe neden old. Yunan medyasında Oruç Reis için Türkiye'nin yeni bir NAVTEX daha yayımlayacağı yorumları yapılırken Yunanistan Başbakan Miçotakis’in ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Perşembe günü yapacağı görüşmede savaş uçakları, denizaltılar ve fırkateynlerin satın alınacağı belirtildi. 12 Eylül tarihinde NAVTEX süresi sona eren ancak görev süresinin uzatılacağı gündemde olan Oruç Reis'in faaliyetleri Yunan basınında geniş yer buluyor. Kathimerini'de Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan analizde Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve yanındaki Türk donanmasının zaman zaman Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği ileri sürüldü. Meis adasına ise mesafenin 35 deniz mili olduğu belirtilti.

#1
Foto - NAVTEX süresinin 12 Eylül’de sona ermesinin ardından Oruç Reis'in Meis'in yakınlarına gelebileceğini iddia eden Nedos, ülkesinin üçü ana olmak üzere en kötü dört senaryoya hazırlandığını belirtti. Bunlardan ilki, Meis adası çevresinin 6 miline kadar NAVTEX ilan etmek.

NAVTEX süresinin 12 Eylül’de sona ermesinin ardından Oruç Reis'in Meis'in yakınlarına gelebileceğini iddia eden Nedos, ülkesinin üçü ana olmak üzere en kötü dört senaryoya hazırlandığını belirtti. Bunlardan ilki, Meis adası çevresinin 6 miline kadar NAVTEX ilan etmek.

#2
Foto - Nedos’a göre ikinci senaryo, Türkiye'nin NAVTEX'ine göre Oruç Reis yalnızca Meis değil Rodos, Kerpe ve Girit gibi adaların yakınlarında da tarama yapabiliyor. Buna karşılık Atina yönetimi, darbeci Sisi ile yaptığı anlaşmayı sahaya sürecek. İki ülkenin imzaladığı ve Türkiye'nin yok hükmünde saydığı korsan anlaşma bölgeyi içine alıyor.

Nedos’a göre ikinci senaryo, Türkiye'nin NAVTEX'ine göre Oruç Reis yalnızca Meis değil Rodos, Kerpe ve Girit gibi adaların yakınlarında da tarama yapabiliyor. Buna karşılık Atina yönetimi, darbeci Sisi ile yaptığı anlaşmayı sahaya sürecek. İki ülkenin imzaladığı ve Türkiye'nin yok hükmünde saydığı korsan anlaşma bölgeyi içine alıyor.

#3
Foto - Nedos’un üçüncü senaryosunda ise Oruç Reis, Meis adasının altı mil kadar yakınına gelmese de bir psikolojik savaşın yürütecek olması.

Nedos’un üçüncü senaryosunda ise Oruç Reis, Meis adasının altı mil kadar yakınına gelmese de bir psikolojik savaşın yürütecek olması.

#4
Foto - Dördüncü bir senaryoda ise 'Oruç Reis' mevcut konumunun biraz kuzeyine doğru hareket edecek ve bu, bölgedeki endişeyi ve anlaşmazlığını silahlı kuvvetlerin çatışmasına gerek olmadan sürdürecek.

Dördüncü bir senaryoda ise 'Oruç Reis' mevcut konumunun biraz kuzeyine doğru hareket edecek ve bu, bölgedeki endişeyi ve anlaşmazlığını silahlı kuvvetlerin çatışmasına gerek olmadan sürdürecek.

#5
Foto - Yunan yazar Atina’nın tüm askeri seçenekleri masa tuttuğunu ancak Almanya ve ABD ile diplomatik kapıları da açık tuttuğunu belirtti.

Yunan yazar Atina’nın tüm askeri seçenekleri masa tuttuğunu ancak Almanya ve ABD ile diplomatik kapıları da açık tuttuğunu belirtti.

#6
Foto - Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan bir başka haberde, Yunanistan'ın halihazırdaki en önemli müttefiki Fransa'dan Türkiye'yi hedef alan yeni tehditler aktarıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ankara'yı müzakerelere başlama veya yaptırımla tehdit etti. Fransız bakan Le Drian Türkiye'nin geri adım atmaması halinde 24-25 Eylül tarihinde arasında yapılacak olan AB zirvesinde yaptırım uygulanmasının görüşüleceğini açıkladı. Fransız bakan

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan bir başka haberde, Yunanistan'ın halihazırdaki en önemli müttefiki Fransa'dan Türkiye'yi hedef alan yeni tehditler aktarıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ankara'yı müzakerelere başlama veya yaptırımla tehdit etti. Fransız bakan Le Drian Türkiye'nin geri adım atmaması halinde 24-25 Eylül tarihinde arasında yapılacak olan AB zirvesinde yaptırım uygulanmasının görüşüleceğini açıkladı. Fransız bakan "Elimizde az seçenek yok ve Ankara bunu biliyor" dedi.

#7
Foto - Yunanistan’da yayın yapan diğer bir gazete ‘Ethnos’da ise, 10 Eylül'deki Miçotakis- Macron görüşmesindede 18 Rafale jetinin satışı için imza atılabileceği kaydedildi.

Yunanistan’da yayın yapan diğer bir gazete ‘Ethnos’da ise, 10 Eylül'deki Miçotakis- Macron görüşmesindede 18 Rafale jetinin satışı için imza atılabileceği kaydedildi.

#8
Foto - Gazetenin iddiasına göre Yunanistan ayrıca Rafale savaş uçaklarıyla birlikte denizaltılar, fırkateynler ve Mirage 2000 jetleri de almayı planlıyor.

Gazetenin iddiasına göre Yunanistan ayrıca Rafale savaş uçaklarıyla birlikte denizaltılar, fırkateynler ve Mirage 2000 jetleri de almayı planlıyor.

#9
Foto - Türkiye korkusuyla silahlanmanın Yunanistan'a faturası ise yaklaşık 10 milyar euro. Yunan ordusu ayrıca 5 bin kadar profesyonel piyadeyi de silah altına alacak.

Türkiye korkusuyla silahlanmanın Yunanistan'a faturası ise yaklaşık 10 milyar euro. Yunan ordusu ayrıca 5 bin kadar profesyonel piyadeyi de silah altına alacak.

#10
Foto - Türkiye’nin sondaj faaliyetleri yürüttüğü Doğu Akdeniz'de müttefikleri Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs'la Ağustos ayında tatbikat gerçekleştiren Yunanistan, azılı Türk düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de tatbikata kalkıştı.

Türkiye’nin sondaj faaliyetleri yürüttüğü Doğu Akdeniz'de müttefikleri Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs'la Ağustos ayında tatbikat gerçekleştiren Yunanistan, azılı Türk düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de tatbikata kalkıştı.

#11
Foto - Libya'da, Akdeniz’de, Suriye’de, Filistin'de, 15 Temmuz’da Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit Adası'ndaki Suda hava üssüne gönderdiği dokuz savaş uçağının fotoğrafları Yunan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Libya'da, Akdeniz’de, Suriye’de, Filistin'de, 15 Temmuz’da Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit Adası'ndaki Suda hava üssüne gönderdiği dokuz savaş uçağının fotoğrafları Yunan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

#12
Foto - ATİNA, TÜRKİYE KORKUSUYLA SİLAHLANIYOR - Macron'un 12 Ağustos’ta Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini duyurmasından hemen sonra Yunanistan ve Fransa Girit açıklarında ortak tatbikat yapmıştı. Tatbikatta birçok Yunan fırkateyninin yanı sıra Fransız filosunda helikopterlerin havalanabildiği FS Tonnerre tipi bir savaş gemisi ve iki Fransız Rafale jeti de yer aldı. Yunan medyasında ise Atina yönetiminin Türkiye korkusuyla silahlanmaya yöneldiği ve Paris ile masaya oturmak zorunda olduğu haberleri yapılıyor. Yunanistan'ın Fransa’dan 18 Rafale jeti satın alacağı, ayrıca fırkateynler ve denizaltıların da alımı için müzakerelerin sürdüğü belirtiliyor.

ATİNA, TÜRKİYE KORKUSUYLA SİLAHLANIYOR - Macron'un 12 Ağustos’ta Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini duyurmasından hemen sonra Yunanistan ve Fransa Girit açıklarında ortak tatbikat yapmıştı. Tatbikatta birçok Yunan fırkateyninin yanı sıra Fransız filosunda helikopterlerin havalanabildiği FS Tonnerre tipi bir savaş gemisi ve iki Fransız Rafale jeti de yer aldı. Yunan medyasında ise Atina yönetiminin Türkiye korkusuyla silahlanmaya yöneldiği ve Paris ile masaya oturmak zorunda olduğu haberleri yapılıyor. Yunanistan'ın Fransa’dan 18 Rafale jeti satın alacağı, ayrıca fırkateynler ve denizaltıların da alımı için müzakerelerin sürdüğü belirtiliyor.

#13
Foto - İlk fırkateynin 2024 yılında teslim edileceği iddia edilirken Yunan medyası Atina'nın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da açıkladı. Kathimerini gazetesi, İspanya ve İngiltere'nin de Yunanistan'a fırkateyn desteği vermeye hazırlandığını ileri sürdü.

İlk fırkateynin 2024 yılında teslim edileceği iddia edilirken Yunan medyası Atina'nın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da açıkladı. Kathimerini gazetesi, İspanya ve İngiltere'nin de Yunanistan'a fırkateyn desteği vermeye hazırlandığını ileri sürdü.

#14
Foto - 2010 yılında ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) ortaya koyduğu araştırmaya göre, Doğu Akdeniz'in Levant Havzası bölümünde tahmini 1,7 milyar varil geri kazanılabilir petrol ve 122 trilyon kübik fit gaz rezervi bulunuyor.

2010 yılında ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) ortaya koyduğu araştırmaya göre, Doğu Akdeniz'in Levant Havzası bölümünde tahmini 1,7 milyar varil geri kazanılabilir petrol ve 122 trilyon kübik fit gaz rezervi bulunuyor.

#15
Foto - Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını Resmi Gazete'de yayımlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar, Yunanistan'ı korkuttu. Yunanistan2ın müttefikleriyle tatbikata girişmesi bu korkunun sonucu olarak yorumlanıyor.

Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını Resmi Gazete'de yayımlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar, Yunanistan'ı korkuttu. Yunanistan2ın müttefikleriyle tatbikata girişmesi bu korkunun sonucu olarak yorumlanıyor.

#16
Foto - Türk Dışişleri, bu hafta başında ise Ankara'nın Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.

Türk Dışişleri, bu hafta başında ise Ankara'nın Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.

#17
Foto - Twitter hesabında haritaya yer veren Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes,

Twitter hesabında haritaya yer veren Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Kastellorizo (Meis) adlı 10 kilometrekarelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek, Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır" dedi.

#18
Foto - Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada ise, Yunanistan'ın diyalog şansını kendi elleriyle kenara ittiği belirtilerek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada ise, Yunanistan'ın diyalog şansını kendi elleriyle kenara ittiği belirtilerek "Bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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