2024-06-04 10:23:15 Türkiye S-400 kararını tüm dünyaya duyurdu!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) sorularını yazılı olarak yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme çabalarına da değinen Güler, hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye ve ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin prosedürleri tamamlamaya yaklaştığını söyledi.
Bakan Güler'den birçok ülke tarafından takip edilen S-400 süreciyle ilgili de önemli bir açıklama geldi.
Güler, Türkiye'nin F-35 projesine olası geri dönüşü konusunda ABD ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarma ihtimalini dışladığını söyledi.
Güler, "Ülkemizin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi ihtiyaçları kapsamında tedarik ettiğimiz S-400'lerin başka bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir." dedi.
Türkiye'nin, İngiltere ve İspanya ile Eurofighter jetleri satın almak için görüşmeler yürüttüğüne ancak Almanya'nın satışa karşı çıkmasına da değinen Güler, "Müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına tabi tutulmamız kabul edilemez. Bu kısıtlamalar sadece bizi değil aynı zamanda NATO'nun müttefikler için belirlediği kabiliyet ve savunma yatırım hedeflerini de etkilemektedir." dedi.
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