Türkiye S-400 kararını tüm dünyaya duyurdu! 

Türkiye'nin, İngiltere ve İspanya ile Eurofighter jetleri satın almak için görüşmeler yürüttüğüne ancak Almanya'nın satışa karşı çıkmasına da değinen Güler, "Müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına tabi tutulmamız kabul edilemez. Bu kısıtlamalar sadece bizi değil aynı zamanda NATO'nun müttefikler için belirlediği kabiliyet ve savunma yatırım hedeflerini de etkilemektedir." dedi.