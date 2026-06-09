“Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin” iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TGRT Haber canlı yayınında siyasette kartları yeniden karacak şok açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in, istifa eden bir DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak üzerinden "Özgür Özel liderliğinde DSP’ye katılalım, kurultayda yönetimi bize verin" teklifinde bulunduğunu anlatan Aksakal, "DSP'yi kimseye teslim etmeyiz" diyerek kapıyı kapattı.