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Siyaset
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"Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin" iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin” iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TGRT Haber canlı yayınında siyasette kartları yeniden karacak şok açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in, istifa eden bir DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak üzerinden "Özgür Özel liderliğinde DSP’ye katılalım, kurultayda yönetimi bize verin" teklifinde bulunduğunu anlatan Aksakal, "DSP'yi kimseye teslim etmeyiz" diyerek kapıyı kapattı.

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Foto - "Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin" iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in gündeme getirdiği ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti arayışları kapsamında DSP ile temas kurduğuna dair iddialar, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tarafından doğrulandı. Siyasi kulisleri sallayan gizli görüşmeye DSP lideri Aksakal'dan sert tepki: "Özgüvenleri olsaydı Özgür Özel doğrudan benimle görüşürdü!" DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibinin DSP'yi devralma yönündeki gizli görüşme talebini doğrulayarak sert tepki gösterdi.

#2
Foto - "Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin" iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile istifa eden DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak arasında, DSP'nin topluca CHP'ye katılmasının teklif edildiği bir görüşme yapıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu teklifi anında reddettiklerini ve partiyi kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Gizli görüşmenin ortaya çıkmasının ardından DSP Başkanlık Kurulu'nda konu oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle basına bildirilmesine karar verildi. Görüşmeyi yapan genel başkan yardımcısının yarın tedbirli olarak ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edileceği açıklandı. Aksakal, Özgür Özel'in kendisiyle doğrudan görüşme yapması durumunda cevabın net olacağını ifade etti. DSP'nin mali ve ahlaki ilişkilere bulaşmadığını vurguladı.

#3
Foto - "Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin" iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile görevinden istifa eden DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak arasında gizlice yürütülen pazarlığı şu sözlerle ifşa etti: "Bu görüşmenin başlangıcından Demokratik Sol Parti Genel Başkanı olarak benim haberim yok. Görüşme yapıldıktan sonra bilgim oldu. Genel Başkan Yardımcımız cuma günü yanıma gelerek bilgi verdi. CHP içerisindeki ortak tanıdıklar vasıtasıyla Murat Emir kendisiyle görüşmek istemiş. Oturup konuşmuşlar. Murat Emir, mevkidaşımıza bölgesel bir tabirle 'Küllüm (tümüyle, topluca) olarak DSP'yi bize verebilir miyiz?' diye sormuş. Özgür Özel'in liderliğinde topluca DSP'ye katılmayı ve sonbaharda yapılacak kurultayda yönetimi almayı teklif etmişler."

#4
Foto - "Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin" iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'ın bu teklifi kendisine ilettiği an duruma çok sert tepki gösterdiğini belirten Önder Aksakal, DSP'nin köklü geçmişine ve ilkelerine vurgu yaparak teklifi anında reddettiklerini şu cümlelerle aktardı: "Biz Demokratik Sol Parti'yi kimseye teslim etmeyiz. Bir başkasına vermemiz gibi bir hadisenin konuşulması, aklımızdan geçmesi bile söz konusu olamaz. Bu parti bize Ecevit'in mirası değil bize Ecevit'in bir emaneti , dürüstlüğüyle ve milliyetçiliğiyle kurgulanmış bir emanetidir. Bugüne kadar maddi manevi büyük emeklerle getirdik."

#5
Foto - "Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin" iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

Gizli görüşmenin ortaya çıkmasının ardından cumartesi günü toplanan DSP Başkanlık Kurulu'nda konunun masaya yatırıldığını belirten Aksakal, süreci oylamaya sunduklarını ifade etti: "Cumartesi günkü toplantıda ilk sözü görüşmeyi yapan Genel Başkan Yardımcımıza verdim; 'Anlat, arkadaşlar da dinlesin' dedim. Kuruldaki herkes benimle aynı tepkiyi verdi. İçimizden birinin su kaçırma, yani sızdırma ihtimaline karşı bunu yaptık ki nitekim yayınlanan istifa dilekçesiyle bu gerçekleşti. Konunun basına bildirilmesini oylamaya sundum ve oy birliğiyle kabul edildi. "

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Foto - "Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin" iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

Teklifi getiren genel başkan yardımcısının partiden tamamen ayrılmadığını, sadece genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini belirten Önder Aksakal, disiplin sürecinin işletileceğini açıkladı. Aksakal, "Zaten istifa etmeseydi yarın ben kendisini görevden almış olacaktım. Ancak bu durum parti tüzüğüne ve disiplinine tamamen aykırıdır. Kendisini yarın tedbirli olarak ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi. Ayrıca Önder Aksakal, yapılan gizli görüşmenin Özgür Özel tarafından direkt olarak kendisine yapılsaydı cevabı net olarak vermiş olacağını aktardı. Aksakal konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir tabir vardır halk arasında hepiniz bilirsiniz iki kişinin bildiği sır değildir. Yani gizli diye bir kavram olamaz siyasi partiler. Keşke özgüvenleri olsaydı bu görüşlerini genel başkanları. Yapmış oldukları Özgür, Özel Bey aracılığıyla doğrudan benimle yapmış olsalardı. Biz bu görüşümüzü orada zaten özgün bir şekilde kendilerine bildirirdik."

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