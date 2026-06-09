“Topluca size katılalım, sonra partinin yönetimini bize verin” iddiaları sonrası dikkat çeken gelişme! DSP lideri Aksakal, Özgür Özel’in resmen feleğini şaşırttı

Teklifi getiren genel başkan yardımcısının partiden tamamen ayrılmadığını, sadece genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini belirten Önder Aksakal, disiplin sürecinin işletileceğini açıkladı. Aksakal, "Zaten istifa etmeseydi yarın ben kendisini görevden almış olacaktım. Ancak bu durum parti tüzüğüne ve disiplinine tamamen aykırıdır. Kendisini yarın tedbirli olarak ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi. Ayrıca Önder Aksakal, yapılan gizli görüşmenin Özgür Özel tarafından direkt olarak kendisine yapılsaydı cevabı net olarak vermiş olacağını aktardı. Aksakal konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir tabir vardır halk arasında hepiniz bilirsiniz iki kişinin bildiği sır değildir. Yani gizli diye bir kavram olamaz siyasi partiler. Keşke özgüvenleri olsaydı bu görüşlerini genel başkanları. Yapmış oldukları Özgür, Özel Bey aracılığıyla doğrudan benimle yapmış olsalardı. Biz bu görüşümüzü orada zaten özgün bir şekilde kendilerine bildirirdik."