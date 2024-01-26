2024-01-26 19:11:51 Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak
Telefon üreticisi OPPO Türkiye'yi telefon üssü haline getirmeye hazırlanıyor.
Omega-3 ne işe yarar? Akıllı seçim için herkes böyle yaptı: İlgili hangi besinler daha iyi geliyor? Ürünler neler var?
Türk şirketleri görüşüyor: Türkmenistan'ın 50 milyar doları aşan projeleri peş peşe hayata geçirdi! Enerjide iş birliği
İşte müjde gibi müjde! Bakan Vedat Işıkhan, emeklilere güzel haberi verdi: O hizmetlerde indirim olacak
Kızları 'Ayda 10 bin dolar harcıyorum' demişti! Türk kozmetik devi konkordato ilan etti, karar şaşırttı
Telefon üreticisi OPPO Türkiye'yi telefon üssü haline getirmeye hazırlanıyor.
Mıstaçoğlu Holding, OPPO ile anlaştı. Artık OPPO'nun akıllı telefonları Türkiye'de üretilecek. İşte detaylar...
Türkiye, OPPO ile gerçekleştirilen tarihi bir anlaşmayla akıllı telefon üretiminde dünya çapında bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mıstaçoğlu Holding şirketlerinden AGM A.Ş. ile OPPO arasında gerçekleştirilen bu stratejik iş ortaklığı, Türkiye’nin teknoloji sektöründeki konumunu bir adım ileri taşıyacak. İşte detaylar…
Mıstaçoğlu Holding, bünyesindeki AGM A.Ş. aracılığıyla, OPPO’nun Türkiye’deki üretim, satış ve servis hizmetlerini üstlenerek, Türkiye’yi cep telefonu üretimi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Bu büyük yatırım, teknoloji, mobil iletişim, madencilik, gayrimenkul geliştirme ve işletmeciliği alanlarında fayda sağlayacak.
Stratejik ortaklık, ortak satış ve pazarlama çalışmaları, hizmet operasyonları ve yerel üretim girişimleri gibi çeşitli alanları kapsayarak geniş bir iş birliği yelpazesini ortaya koyuyor. Anlaşma kapsamında, AGM A.Ş., İstanbul Tuzla’daki fabrikasında OPPO ürünlerinin yerel üretimini üstlenecek.
Şüphesiz ki bu hamle, GSM sektöründeki istihdam artışı, yurt dışından bilgi transferi ve teknoloji gelişimi gibi alanlarda Türkiye ekonomisine ciddi katma değerler sağlayacak.
OPPO MEA Başkanı Chico Zhou ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, iki tarafın da bu ortaklığın getireceği karşılıklı büyüme, yenilikçilik ve müşterilere sunulacak olağanüstü ürün ve hizmetler konusundaki heyecanları ve kararlılıkları vurgulandı.
Gerçekleştirilen iş birliği ile Türkiye’nin OPPO’nun yurt dışındaki en önemli ve güçlü pazarlarından biri olacağına dikkat çeken Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu şunları söyledi:
“Birçok önemli kilometre taşını içeren bu ortaklık, şirketimiz açısından gurur verici olduğu kadar, Türkiye’nin milli ticari gücüne güç katacak bir yatırım oldu. Yeni dönemle birlikte ülkemizde yapılacak yüksek teknolojiye dayalı üretimin, istihdama katkısının yanı sıra yüksek teknolojinin gelişimini kolaylaştırması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu adımın ülkemizin geleceğine yapacağı katkı ve inovasyon potansiyeli bize büyük mutluluk veriyor. Amacımız kısa bir süre içeresinde ülkemizi akıllı cep telefonu üretimi konusunda bir dünyada önde gelen ülkelerden biri konumuna getirmek ve tüm dünyaya teknolojik bu ürünleri ihraç etmek”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23