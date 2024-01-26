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Teknoloji-Bilişim
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Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

2024-01-26 19:11:51
Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Telefon üreticisi OPPO Türkiye'yi telefon üssü haline getirmeye hazırlanıyor.

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Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Mıstaçoğlu Holding, OPPO ile anlaştı. Artık OPPO'nun akıllı telefonları Türkiye'de üretilecek. İşte detaylar...

#2
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Türkiye, OPPO ile gerçekleştirilen tarihi bir anlaşmayla akıllı telefon üretiminde dünya çapında bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mıstaçoğlu Holding şirketlerinden AGM A.Ş. ile OPPO arasında gerçekleştirilen bu stratejik iş ortaklığı, Türkiye’nin teknoloji sektöründeki konumunu bir adım ileri taşıyacak. İşte detaylar…

#3
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Mıstaçoğlu Holding, bünyesindeki AGM A.Ş. aracılığıyla, OPPO’nun Türkiye’deki üretim, satış ve servis hizmetlerini üstlenerek, Türkiye’yi cep telefonu üretimi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Bu büyük yatırım, teknoloji, mobil iletişim, madencilik, gayrimenkul geliştirme ve işletmeciliği alanlarında fayda sağlayacak.

#4
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Stratejik ortaklık, ortak satış ve pazarlama çalışmaları, hizmet operasyonları ve yerel üretim girişimleri gibi çeşitli alanları kapsayarak geniş bir iş birliği yelpazesini ortaya koyuyor. Anlaşma kapsamında, AGM A.Ş., İstanbul Tuzla’daki fabrikasında OPPO ürünlerinin yerel üretimini üstlenecek.

#5
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Şüphesiz ki bu hamle, GSM sektöründeki istihdam artışı, yurt dışından bilgi transferi ve teknoloji gelişimi gibi alanlarda Türkiye ekonomisine ciddi katma değerler sağlayacak.

#6
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

OPPO MEA Başkanı Chico Zhou ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, iki tarafın da bu ortaklığın getireceği karşılıklı büyüme, yenilikçilik ve müşterilere sunulacak olağanüstü ürün ve hizmetler konusundaki heyecanları ve kararlılıkları vurgulandı.

#7
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Gerçekleştirilen iş birliği ile Türkiye’nin OPPO’nun yurt dışındaki en önemli ve güçlü pazarlarından biri olacağına dikkat çeken Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu şunları söyledi:

#8
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

“Birçok önemli kilometre taşını içeren bu ortaklık, şirketimiz açısından gurur verici olduğu kadar, Türkiye’nin milli ticari gücüne güç katacak bir yatırım oldu. Yeni dönemle birlikte ülkemizde yapılacak yüksek teknolojiye dayalı üretimin, istihdama katkısının yanı sıra yüksek teknolojinin gelişimini kolaylaştırması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.

#9
Foto - Telefon devi Türkiye'yi üretim üssü yapacak

Bu adımın ülkemizin geleceğine yapacağı katkı ve inovasyon potansiyeli bize büyük mutluluk veriyor. Amacımız kısa bir süre içeresinde ülkemizi akıllı cep telefonu üretimi konusunda bir dünyada önde gelen ülkelerden biri konumuna getirmek ve tüm dünyaya teknolojik bu ürünleri ihraç etmek”

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