2021-10-04 11:17:25 Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi market sorgula
Tarım Kredi Kooperatif market şubeleri nerede var? Fahiş fiyatlar son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Yükselen gıda fiyatları ile milyonlarca vatandaşın cebine göz diken üç beş aç gözlü tüccarın cebini doldurmakta. Zincir marketler fahiş fiyat uygulayarak vatandaşın belini bükerken, hükümet dünya hırsı gözlerini bürümüş kalpazanlara karşı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi marketi hangi il, ilçe ve mahallede var? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede açılacak?