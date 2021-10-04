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Ekonomi
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Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi market sorgula

2021-10-04 11:17:25
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi market sorgula

Tarım Kredi Kooperatif market şubeleri nerede var? Fahiş fiyatlar son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Yükselen gıda fiyatları ile milyonlarca vatandaşın cebine göz diken üç beş aç gözlü tüccarın cebini doldurmakta. Zincir marketler fahiş fiyat uygulayarak vatandaşın belini bükerken, hükümet dünya hırsı gözlerini bürümüş kalpazanlara karşı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede var? Tarım Kredi Kooperatifi marketi hangi il, ilçe ve mahallede var? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede açılacak?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." dedi. Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik.

#2
Foto - Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.

Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum." diye konuştu.

#3
Foto - Tarım Kredi Kooperatifi marketleri İstanbul (bazı ilçeler)

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri İstanbul (bazı ilçeler)

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Foto - Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Ankara' (bazı ilçeler)

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Ankara' (bazı ilçeler)

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Foto - Türkiye geneli Tarım Kredi Kooperatif market şubelerini https://www.kooperatifmarket.com.tr/magazalarimiz/ üzerinden öğrenebilirsiniz.

Türkiye geneli Tarım Kredi Kooperatif market şubelerini https://www.kooperatifmarket.com.tr/magazalarimiz/ üzerinden öğrenebilirsiniz.

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