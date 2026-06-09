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Savunma sanayiinde olay atılım! MKE’nin yeni canavarı ATTİLA, Fransızların gururu Ceasar’a diz çöktürecek
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayiinde olay atılım! MKE’nin yeni canavarı ATTİLA, Fransızların gururu Ceasar’a diz çöktürecek

Türk savunma sanayiinin köklü üreticisi MKE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 155 mm araç üstü obüs sistemi ATTİLA, yüksek hareket kabiliyeti ve uzun menzilli ateş gücüyle uluslararası arenada gövde gösterisi yapıyor. Belçika merkezli prestijli savunma yayını Army Recognition, SAHA 2026 Fuarı’nın en dikkat çekici sistemlerini sıraladığı listesinde Türk obüsü ATTİLA'yı ilk sıraya yerleştirerek küresel çapta dikkatleri üzerine çekti. Atış sonrası saniyeler içinde mevzi değiştirerek karşı batarya tehditlerini boşa çıkaran ATTİLA, operasyonel üstünlüğüyle pazarın hakimi konumundaki Fransız CAESAR ve İsrail üretimi ATMOS sistemlerine doğrudan rakip olmaya hazırlanıyor.

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Foto - Savunma sanayiinde olay atılım! MKE’nin yeni canavarı ATTİLA, Fransızların gururu Ceasar’a diz çöktürecek

Belçika merkezli savunma yayın organı Army Recognition, SAHA 2026 Fuarı’nda sergilenen en dikkat çekici yeni sistemleri sıraladığı listede ATTİLA 155 mm araç üstü obüsünü ilk sıraya yerleştirdi. Böylece MKE’nin geliştirdiği sistem, fuarın en öne çıkan savunma platformu oldu. Günümüz harp sahasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ATTİLA, yüksek mobilite ve hızlı konuşlanma kabiliyeti sayesinde topçu birliklerine önemli avantajlar sunuyor. Sistem, atış sonrası kısa sürede mevzi değiştirebilmesi sayesinde karşı batarya tehditlerine karşı da yüksek beka kabiliyeti sağlıyor.

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Foto - Savunma sanayiinde olay atılım! MKE’nin yeni canavarı ATTİLA, Fransızların gururu Ceasar’a diz çöktürecek

ATTİLA’nın sahip olduğu teknolojik altyapı ve operasyonel kabiliyetler; özellikle ihracat pazarında Fransız CAESAR, İsrail’li ATMOS ve Güney Koreli K9 türevi sistemlerle rekabet edebilecek seviyeye ulaştı.

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Foto - Savunma sanayiinde olay atılım! MKE’nin yeni canavarı ATTİLA, Fransızların gururu Ceasar’a diz çöktürecek

Son yıllarda zırhlı araçlardan İHA’lara, füze sistemlerinden deniz platformlarına kadar birçok alanda küresel başarı elde eden Türk savunma sanayii, ATTİLA ile topçu sistemleri alanında da iddiasını güçlendiriyor. SAHA 2026’da elde ettiği uluslararası görünürlük sayesinde ATTİLA’nın önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerin tedarik programlarında önemli bir aday haline gelmesi bekleniyor. MKE’nin yeni nesil obüsü, sahip olduğu kabiliyetlerle Türkiye’nin savunma sanayii ihracat hedeflerine önemli katkı sağlayabilecek yeni stratejik sistemler arasında…

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