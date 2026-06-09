Savunma sanayiinde olay atılım! MKE’nin yeni canavarı ATTİLA, Fransızların gururu Ceasar’a diz çöktürecek
Türk savunma sanayiinin köklü üreticisi MKE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 155 mm araç üstü obüs sistemi ATTİLA, yüksek hareket kabiliyeti ve uzun menzilli ateş gücüyle uluslararası arenada gövde gösterisi yapıyor. Belçika merkezli prestijli savunma yayını Army Recognition, SAHA 2026 Fuarı’nın en dikkat çekici sistemlerini sıraladığı listesinde Türk obüsü ATTİLA'yı ilk sıraya yerleştirerek küresel çapta dikkatleri üzerine çekti. Atış sonrası saniyeler içinde mevzi değiştirerek karşı batarya tehditlerini boşa çıkaran ATTİLA, operasyonel üstünlüğüyle pazarın hakimi konumundaki Fransız CAESAR ve İsrail üretimi ATMOS sistemlerine doğrudan rakip olmaya hazırlanıyor.