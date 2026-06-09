Savunma sanayiinde olay atılım! MKE’nin yeni canavarı ATTİLA, Fransızların gururu Ceasar’a diz çöktürecek

Son yıllarda zırhlı araçlardan İHA’lara, füze sistemlerinden deniz platformlarına kadar birçok alanda küresel başarı elde eden Türk savunma sanayii, ATTİLA ile topçu sistemleri alanında da iddiasını güçlendiriyor. SAHA 2026’da elde ettiği uluslararası görünürlük sayesinde ATTİLA’nın önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerin tedarik programlarında önemli bir aday haline gelmesi bekleniyor. MKE’nin yeni nesil obüsü, sahip olduğu kabiliyetlerle Türkiye’nin savunma sanayii ihracat hedeflerine önemli katkı sağlayabilecek yeni stratejik sistemler arasında…