2020-04-25 13:30:25 Oruç tutamayan kişi fidye mi verir yoksa orucunu kaza mı eder?
Oruç tutamayan kaza mı etmeli fidye mi vermeli? Ramazan ayında oruç tutamayan kişi fidye mi verir, yoksa orucunu kaza mı eder? Oruç tutmamayı mubah kılan özürler nelerdir? Yaşlılar oruç tutmayıp fidye verebilirler mi? Hangi hastalar Ramazanda oruç tutmak yerine fidye verebilir? Oruç tutmak yerine fidye verme konusunda hastalık ölçüsü nedir? Hastalığı iyileşecek kişi oruç tutmayıp fidye verebilir mi? Soruları on bir ayın sultanı Ramazan’ın girmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İşte oruç ve fidye ile ilgili haberin detayları…