'Öldü' denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…
Adana’da 5 aylık hamile Melek Sert'in normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği için 'öldü' raporu düzenlenerek aileye teslim edildi. Baba Hasan Sert, bebeği mezarlığa götürürken ağlama sesini duyup yaşadığını fark etti. Hastaneye geri götürülen bebek 7 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin hastane personeli hakkında yaptığı şikayette savcılık 'ihmal yok' kararı verince, baba Hasan Sert takipsizlik kararına itiraz etti. Baba Sert, doktorların ilk başta ağlamayı "sinirsel refleks" olarak açıkladığını belirtti.