  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
‘Öldü’ denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Öldü’ denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…

Adana’da 5 aylık hamile Melek Sert'in normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği için 'öldü' raporu düzenlenerek aileye teslim edildi. Baba Hasan Sert, bebeği mezarlığa götürürken ağlama sesini duyup yaşadığını fark etti. Hastaneye geri götürülen bebek 7 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin hastane personeli hakkında yaptığı şikayette savcılık 'ihmal yok' kararı verince, baba Hasan Sert takipsizlik kararına itiraz etti. Baba Sert, doktorların ilk başta ağlamayı "sinirsel refleks" olarak açıkladığını belirtti.

#1
Foto - ‘Öldü’ denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Melek Sert, 2 Ocak 2022 tarihinde yaşadığı rahatsızlık sonucu 5 aylık bebeğini normal doğumla dünyaya getirdi. Hastane personeli tarafından 'öldü' raporu düzenlenen erkek bebek, kefenlenerek ailesine teslim edildi. Ancak, bebeğin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götüren baba Hasan Sert, yolda duyduğu ağlama sesi üzerine kefeni açtığında bebeğin yaşadığını ve kalbinin attığını fark etti.

#2
Foto - ‘Öldü’ denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirilen bebek, 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından maalesef hayatını kaybetti. Olayın ardından aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu. Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert, 27 Aralık 2021'de sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen Sert, 30 Aralık'ta taburcu edildi. Ertesi gün yeniden rahatsızlanınca Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Melek Sert'in durumu, 2 Ocak saat 12.40’ta ağırlaştı. Düşük yaptığı belirtilen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğumla alındı. 2 çocuk sahibi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Erkek bebek için ölüm raporu düzenlenip, kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.

#3
Foto - ‘Öldü’ denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…

MEZARLIĞA GİDERKEN AĞLADI Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götüren Hasan Sert, yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark eden Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren bebek, burada hayatını kaybetti. Olay sonrası aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu.

#4
Foto - ‘Öldü’ denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI İncelemenin ardından savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sert ailesi, karara itiraz etti. Çocuğunu mezarlık yolundan yeniden alıp hastaneye götürme sürecini anlatan Hasan Sert, "Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneğini verdiler. 'Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir' diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben de ısrar ederek çocuğun ağladığını söyleyip, doktorlara diretince kalp ve nabız testi yaptılar. Test sırasında yaşadığı fark edilince tedavi altına alındı. Fakat ömrü 1 haftalıkmış, ondan sonra vefat etti" diye konuştu.

#5
Foto - ‘Öldü’ denilen bebek defin yolunda ağladı! 7 gün sonra hayatını kaybetti: 5 aylık doğum sonrası tartışmalı süreç…

'ANLAM VEREMEDİK' Doktorların ve hastanenin ihmali olduğu gerekçesiyle şikayette bulunduklarını aktaran Sert, "Yaşayan bebeğe 'ölü' diyenlerin, 'ihmali yok' denilmesine anlam veremedik. Takipsizlik kararına itiraz ettim. Prosedüre göre çocuk, 20 haftalıktan küçük ya da 400 gramın altında doğarsa yaşama şansının olmadığı kabul edilip aileye teslim edilebiliyormuş. Ancak yaptığımız araştırmada çocuğumuz 400 gramdan düşük ya da 20 haftalıktan küçük olsa dahi nabzının dinlenmesi gerektiğini öğrendikten sonra şikayetçi olduk fakat savcımız takipsizlik kararı verdi" dedi. 'ÖLMESEYDİ, ŞU AN 3 YAŞINDA OLACAKTI' Sert, "Çocuğumu doğumda yaşadı, fark edilmeden ölüm raporu düzenleyip, teslim ettiler. Yaşadığı fark edilip, kuvöze alınsa belki de yaşayacaktı. Ölmeseydi, şu an 3 yaşında olacaktı. Doğumda bebeğin yaşayıp, yaşamadığını kontrol etmeyen ya da yaşadığını anlamayan sağlık personelinin ihmali olmadığını düşünmek ne kadar doğru? Savcılığın takipsizlik kararına itiraz edip, tekrar şikayetçi oldum. İhmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk
Gündem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönemlerine dai..
CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı
Gündem

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?
Gündem

İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?

İBB yönetiminden 2019’dan bu yana açılan kreş sayılarına, bunların kaçının mevcut binaların düzenlenmesi ya da ilçe belediyelerinden devralı..
Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası ertelendi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun “sahte diploma” davası ertelendi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü. Dava, 16 Şubat'a ertelendi..
Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir
Gündem

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir

ATOR Başkan Yardımcısı ve Inturist Genel Müdürü Aleksandr Musikhin, Moskova'nın vizeleri kaldırması halinde Türkiye'den gelen turist sayısın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23