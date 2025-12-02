Öğrenme güçlüğü engel değil, farklılıktır

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1,3 milyar kişi yani her 6 kişiden biri bir tür engellilikle yaşıyor. Öğrenme güçlüğü gibi nörogelişimsel farklılıklar da dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkiliyor. Öğrenme güçlüğünün bir engel olmadığını vurgulayan Auto Train Brain CEO’su Dr. Günet Eroğlu, “Toplumun yaklaşık yüzde 10’unu etkileyen bu durum artık bir güç değil; doğru destekle bir avantaja bile dönüşebiliyor. Beynin plastisite (esneklik) yeteneği çevresel etkenlere ve deneyimlere bağlı olarak kendini yeniden yapılandırabiliyor. Önemli olan, erken müdahale edilmesi ve kişinin ihtiyaçlarına uygun doğru bir destekle eğitimine devam etmesidir. Erken yaşta sağlanan bilimsel ve kişiselleştirilmiş müdahaleler, öğrenme sürecini tamamen değiştirebilir” dedi.