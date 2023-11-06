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Yaşam
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Kastamonu'da ayı kovanları böyle telef etti

2023-11-06 17:59:46
Kastamonu'da ayı kovanları böyle telef etti

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde ayı girdikleri bahçede 10 kovanı parçalarken, binlerce arıyı da telef etti.

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Foto - Kastamonu'da ayı kovanları böyle telef etti

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde bal üretimi yapan Hasan Ergin’e ait bahçeye giren ayı, 10 adet arı kovanını parçaladı.

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Foto - Kastamonu'da ayı kovanları böyle telef etti

Kovanlardaki binlerce arı da ayı tarafından telef edildi. Bahçesine gelen Hasan Ergin karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Son dönemlerde ilçede ayı olaylarında büyük artış olduğunu ifade eden Hasan Ergin, yetkililerin önlem almasını istedi.

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