İstanbul’un yedi tepesi neresi

Antik dönemden itibaren İstanbul şehri Tarihi Yarımada civarına konumlanmıştır ve 7 tepe üzerine kurulmuştur. "Yedi tepeli şehir" olarak da anılan İstanbul'un tepeleri hangileri? İşte o yedi tepe ve kapsadığı alanlar... Önce Roma İmparatorluğu'nun ardından Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) başkentliğini yapmış olan İstanbul, 7 tepe üzerine kurulmuş bir şehirdir. Roma'nın ilk başkenti olan ve günümüzde İtalya sınırları içinde kalan "Roma" şehri de 7 tepe üzerine kurulduğundan, İstanbul'un da bu şekilde olması kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu 7 tepe önemini korumuştur.