  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
8
İstanbul’un yedi tepesi neresi

2023-11-19 08:18:43
İstanbul’un yedi tepesi neresi

Antik dönemden itibaren İstanbul şehri Tarihi Yarımada civarına konumlanmıştır ve 7 tepe üzerine kurulmuştur. "Yedi tepeli şehir" olarak da anılan İstanbul'un tepeleri hangileri? İşte o yedi tepe ve kapsadığı alanlar... Önce Roma İmparatorluğu'nun ardından Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) başkentliğini yapmış olan İstanbul, 7 tepe üzerine kurulmuş bir şehirdir. Roma'nın ilk başkenti olan ve günümüzde İtalya sınırları içinde kalan "Roma" şehri de 7 tepe üzerine kurulduğundan, İstanbul'un da bu şekilde olması kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu 7 tepe önemini korumuştur.

#1
Foto - İstanbul’un yedi tepesi neresi

1. Sarayburnu (Topkapı) Tepesi Sarayburnu ile başlar ve Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayının bulunduğu alanları kapsar.

#2
Foto - İstanbul’un yedi tepesi neresi

2. Çemberlitaş Tepesi Çemberlitaş, Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve Nur-u Osmaniye Camii’nin bulunduğu tepedir.

#3
Foto - İstanbul’un yedi tepesi neresi

3. Beyazıt (Süleymaniye) Tepesi Sarayburnu’ndan sonra şehrin siluetinde en fazla söz sahibi olan ikinci tepe burasıdır. Haliç kıyılarından yukarı doğru çıkıldıkça varılan, Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi, eskinin Harbiye Nezareti günümüz İstanbul Üniversitesi olan yapı topluluğu ve Beyazıt Camii; bu tepe üzerinde yükselir.

#4
Foto - İstanbul’un yedi tepesi neresi

4. Fatih Tepesi İstanbul’un fethinden sonra Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Bizans döneminde On İki Havari Kilisesi’nin bulunduğu bu tepeye, Fatih Camii ve Külliyesi’ni inşa ettirmiştir. Mart 1463 tarihinde başlayan inşaat, Aralık 1470 tarihinde tamamlanmıştır. 1766 Büyük İstanbul depreminden ciddi hasar gören Camii tamamen yenilenerek, Nisan 1771’de yeniden ibadete açılmıştır.

#5
Foto - İstanbul’un yedi tepesi neresi

5. Yavuz Sultan Selim Tepesi Beşinci tepe, Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim’in o güzel hayır eserinin gölgesinde, son istirahatgâhında dinlendiği tepedir. Bu tepedeki en güzel eser, Yavuz Sultan Selim tarafından yapımına başlanan ancak oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlattırılan Yavuz Sultan Selim Camii’dir.

#6
Foto - İstanbul’un yedi tepesi neresi

6. Edirnekapı Tepesi Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camii’nin bulunduğu, İstanbul’un en yüksek tepesidir. Ayrıca, Bizans’ın Blakherna Sarayı’ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Camii’nin de bulunduğu yerdir.

#7
Foto - İstanbul’un yedi tepesi neresi

7. Kocamustafapaşa Tepesi Bu tepe, İstanbul’un Trakya tarafına doğru olan tek tepesidir. Üzerindeki en mühim yapı, Sadrazam Cerrah Mehmed Paşa’nın 1593 yılında Mimar Sinan’ın kalfalarından Davud Ağa’ya yaptırdığı Cerrahpaşa Camii’dir. Ayrıca, Haseki Külliyesi de bu tepede yer almaktadır.

Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Gündem

Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti
CHP'li belediye Sarıgül'e savaş açtı! Milyonluk ilişkiler ortaya döküldü
Gündem

CHP'li belediye Sarıgül'e savaş açtı! Milyonluk ilişkiler ortaya döküldü

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Mustafa Sarıgül döneminde kiralanan Şişli’nin mallarını Şişli’ye kazandıracaklarını söyledi...
Musk X'te 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ifadesini yasakladı! Bunların ifade hürriyeti anlayışı da bu kadar
Sosyal Medya

Musk X'te 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ifadesini yasakladı! Bunların ifade hürriyeti anlayışı da bu kadar

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, Yahudilerin tarafını seçti. Musk 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' if..
Teröristbaşından mühimmat itirafı
Dünya

Teröristbaşından mühimmat itirafı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin, 43 gündür Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail’e “gerekli mühimmatları gönder..
Cihat Yaycı, Türkiye'nin yapmak üzere olduğu hamleyi ilk kez açıkladı: Ankara bir oyun peşinde

Cihat Yaycı, Türkiye'nin yapmak üzere olduğu hamleyi ilk kez açıkladı: Ankara bir oyun peşinde
Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıracak MİT hamlesi!

Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıracak MİT hamlesi!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23