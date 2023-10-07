2023-10-07 18:09:32 İsrail yine terör estirdi
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu Gazze kentindeki bir evde hasar oluştu.
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...
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