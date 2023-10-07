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Dünya
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İsrail yine terör estirdi

2023-10-07 18:09:32
İsrail yine terör estirdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

#1
Foto - İsrail yine terör estirdi

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

#2
Foto - İsrail yine terör estirdi

Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.

#3
Foto - İsrail yine terör estirdi

Saldırı sonucu Gazze kentindeki bir evde hasar oluştu.

#4
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#5
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#6
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#7
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#8
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#9
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#10
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#11
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#12
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#13
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#14
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#15
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#16
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#17
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#18
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#19
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

#20
Foto - İsrail yine terör estirdi

İşte terör devletinin saldırıları sonrası bölgeden görüntüler...

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