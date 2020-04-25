  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
6
İmsak vakti olunca sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı Ramazanda kaçta kılınır?

2020-04-25 12:28:35
İmsak vakti olunca sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı Ramazanda kaçta kılınır?

İmsak olunca sabah namazı kılınır mı, Ramazanda imsak olunca sabah namazı kılınır mı, sabah namazı ne zaman başlar, sabah namazı hemen kılınır mı, Ramazanda sabah namazı ezandan kaç dakika sonra kılınır, sabah namazı Ramazanda kaçta kılınır? gibi sorular on bir ayın sultanı Ramazan’ın girmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. İşte Diyanet’in sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Sorusuna cevabı.

#1
Foto - İmsak girer girmez sabah namazı hemen kılınır mı? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.

İmsak girer girmez sabah namazı hemen kılınır mı? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.

#2
Foto - Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır.

#3
Foto - İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır.

İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır.

#4
Foto - Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5). Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder.

Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5). Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder.

#5
Foto - Zira Cebrail’in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve “Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.” (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

Zira Cebrail’in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve “Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.” (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

Kim Jong-un öldü mü? Çin basınından olay iddia
Dünya

Kim Jong-un öldü mü? Çin basınından olay iddia

Çin basını günlerdir haber alınamayan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un öldüğünü iddia etti.
Aktüel

"Bu ülkede satılık adam çok" diyen Turgut Özal o ihaneti açıklamış: Hasan Cemal'in dedesi Cemal Paşa...

Ermeni seviciliği yapan Hasan Cemal'in dedesi İttihatçı Cemal Paşa'nın Suriye bölgesinde görev yaptığı süre içerisinde ihanet gibi uygulamal..
Canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler: Koronavirüs o tarihlerde ikinci dalga olarak geri dönecek
Gündem

Canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler: Koronavirüs o tarihlerde ikinci dalga olarak geri dönecek

Stratejist, yazar Hamza Yardımcıoğlu, koronavirüste ikinci dalganın sonbaharda meydana geleceğini söyledi. Yardımcıoğlu, küreselcilerin yeni..
Ali Börek Hoca: Almanya'da ezan sesini ilk duyduklarında...
Gündem

Ali Börek Hoca: Almanya'da ezan sesini ilk duyduklarında...

Almanya'dan Ali Börek Hoca, yeniakit.com.tr Youtube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu. Börek Hoca, koronavirüs nedeniyle Almanya'd..
Koronavirüsün bir erken belirtisi daha tespit edildi! Ayaklara dikkat
Korona Virüs

Koronavirüsün bir erken belirtisi daha tespit edildi! Ayaklara dikkat

Amerikalı doktorlar, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonunun koronavirüsün erken belirtisi olarak ortaya çıktığını ifade etti. B..
Ölüm döşeğinde olduğu iddia edilmişti! Trump'tan Kim Jong-un açıklaması geldi
Dünya

Ölüm döşeğinde olduğu iddia edilmişti! Trump'tan Kim Jong-un açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı