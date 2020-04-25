2020-04-25 12:28:35 İmsak vakti olunca sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı Ramazanda kaçta kılınır?
İmsak olunca sabah namazı kılınır mı, Ramazanda imsak olunca sabah namazı kılınır mı, sabah namazı ne zaman başlar, sabah namazı hemen kılınır mı, Ramazanda sabah namazı ezandan kaç dakika sonra kılınır, sabah namazı Ramazanda kaçta kılınır? gibi sorular on bir ayın sultanı Ramazan’ın girmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. İşte Diyanet’in sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Sorusuna cevabı.