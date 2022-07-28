'İman Ayetleri Hat Sergisi' açıldı

Hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının birleştiği sergiyi sanatseverlerle buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Sivri, "Sanatı daha erişilebilir kılmak için Türkiye'nin farklı lokasyonlarında sanatseverlerle buluşuyoruz. Sanat ne kadar erişilebilir olursa o kadar değerlidir. Biz de bu yüzden ülkemize hizmet ettiğimiz yerleri tercih ediyoruz.14 Ağustos'a kadar ücretsiz şekilde halkımızın ziyaretine açtık ve bundan sonraki durağımız Konya olacak. Niyetimiz bunu geleneksel hale getirmek. Arnavutluk'tan Yunus Emre Derneğinin talebi var bu sene oranın üzerine düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Pakistan ve Amerika gibi lokasyonlardaki gurbetçilerimize ulaşmak için sergi açılışı yapacağız." ifadelerini kullandı.