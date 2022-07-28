  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
6
'İman Ayetleri Hat Sergisi' açıldı

2022-07-28 17:48:12
'İman Ayetleri Hat Sergisi' açıldı

Erzurum'da, ayetlerin yer aldığı hüsnü hat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi" ziyarete açıldı.

#1
Foto - Albayrak Grubu'nun İslam sanatı geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, 12 eseriyle tarihi Çifte Minareli Medrese'de sanatseverlerle buluştu.

Albayrak Grubu'nun İslam sanatı geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, 12 eseriyle tarihi Çifte Minareli Medrese'de sanatseverlerle buluştu.

#2
Foto - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, serginin açılışında, İslam eserleri denince birçok sanatın akılları geldiğini söyledi. Bu sanatların yaşatılması gerektiğini belirten Sekmen,

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, serginin açılışında, İslam eserleri denince birçok sanatın akılları geldiğini söyledi. Bu sanatların yaşatılması gerektiğini belirten Sekmen, "Bu sanatları bilip öğreterek gelecek nesillere aktaracak, bu konuda arzulu insanlarımızın yetiştirmek ve topluma sunmak zorundayız. Bunları yapabilirsek millet olarak var olmanın kıymetini biliriz." dedi. Sekmen, bu tür etkinliklerin yapılmasının önemine işaret ederek, "Bunu yapmazsak başka medeniyetlerin değerlerini bu gençliğe zorla sevdirirler. Artık savaşlar meydanlarda olmuyor. Artık emperyalizm yoluyla milletleri hegemonyaları altına alıyorlar." dedi.

#3
Foto - Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de bu yıl 8'incisini düzenledikleri serginin 11. durağının Erzurum olduğunu belirtti.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de bu yıl 8'incisini düzenledikleri serginin 11. durağının Erzurum olduğunu belirtti.

#4
Foto - Hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının birleştiği sergiyi sanatseverlerle buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Sivri,

Hat sanatının geleneksel tarzıyla modern tarzının birleştiği sergiyi sanatseverlerle buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Sivri, "Sanatı daha erişilebilir kılmak için Türkiye'nin farklı lokasyonlarında sanatseverlerle buluşuyoruz. Sanat ne kadar erişilebilir olursa o kadar değerlidir. Biz de bu yüzden ülkemize hizmet ettiğimiz yerleri tercih ediyoruz.14 Ağustos'a kadar ücretsiz şekilde halkımızın ziyaretine açtık ve bundan sonraki durağımız Konya olacak. Niyetimiz bunu geleneksel hale getirmek. Arnavutluk'tan Yunus Emre Derneğinin talebi var bu sene oranın üzerine düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Pakistan ve Amerika gibi lokasyonlardaki gurbetçilerimize ulaşmak için sergi açılışı yapacağız." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Konuşmaların ardından katılımcılar, sergide yer alan eserleri gezerek ilgililerden bilgi aldı. Sergi, 14 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergide yer alan eserleri gezerek ilgililerden bilgi aldı. Sergi, 14 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gündem

Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle kırsal Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duy..
Kılıçdaroğlu'na operasyon!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na operasyon!

Salih Tuna, "E tabii, "Sen Alevi'sin, sakın cumhurbaşkanı adayı olma!" diyecek kadar (haşa huzurdan) "öküzlük" yapmadılar. Ya? Uyanıklık yap..
Gündem

"Ali Erbaş benim başkanım değil" diyen İmamoğlu'na tokat! "Sen otobüste ilişkiye giren rezillerin başkanısın!"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ali Erbaş benim diyanet işleri başkanım olamaz" diyen CHP'li İBB Baş..
Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ile çatışmaya hazırız
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi: ABD ile çatışmaya hazırız

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu belirterek "ABD ile herhangi bir as..
Nazmi'ye bu cesaret kimden geliyor? İktidara hancı-yolcu çıkışı...
Gündem

Nazmi'ye bu cesaret kimden geliyor? İktidara hancı-yolcu çıkışı...

İP'li Meral Akşener'in partisinin Grup toplantısında kürsüyü teslim ettiği Nazmi Bilgin'in 24 Saat gazetesinin "naylon" yayın yaptığı belirl..
Tişörte
Siyaset

Tişörte "oylar CHP'ye" yazsaydınız

Engin Ardıç, "Madem her şeyi tarihçilere bırakmayı seviyorsunuz, bunu da bırakın. O fotoğrafta Atatürk kalpaklı!.. Kalpak ay-yıldızlı... 188..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23