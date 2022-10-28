2022-10-28 18:29:14 İki şehrin "tatlı" rekabeti
Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor. "Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi. Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların menüsünde yer alıyor. Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.