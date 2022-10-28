İki şehrin "tatlı" rekabeti

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi. Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi. Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını hediye olarak götürdüğünü ifade etti. Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu. Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, "Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor." dedi.