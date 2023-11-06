Herkes hayran kaldı! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Kuzey Işıkları'nı görüntüleyen Kıyıköy beldesi sakini Berkay Yatkın, “Sabah saat 08.10 civarında Kıyıköy’den Kastro’ya doğru balık avına çıkmıştık. O zaman gökyüzünde görülen kırmızı ışıkları fark ettim. Ne olduğunu bilmediğimden dolayı fotoğraflarını çektim. İğneada açıklarında balık avında olan kişiler de beni aradı. Onlar da Kuzey Işıkları'nı görmüşler” dedi.