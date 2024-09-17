HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

HEM SUÇLULAR, HEM MAĞDURU OYNUYORLAR: İşten çıkarılanların haksız olduğunu ifade eden çalışanlar, bu kişilerin çıkarılma sebeplerini ise sendikaya üye olmak istemelerinden dolayı değil, 6 gün boyunca uyarılara rağmen iş başı yapmamaları ve bahçede davul zurna eşliğinde halay çekmelerinden dolayı olduğunu ifade etti.