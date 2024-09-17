2024-09-17 19:07:03 HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN İŞÇİLERE BASKI: İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez firmasında sendikal zorbalık yaşanıyor. Sendika üyesi olmayan 200’e yakın işçi sendika zorbalığına maruz kalıyor. Edinilen bilgiye göre; yıkım ittifakının ortaklarından CHP, DEM, TİP, EMEP’ten destek alan Tekgıda-İş Sendikası’na bağlı grup 400’e yakın kişinin çalıştığı Polonez’de sendikaya üye olmak istemeyen diğer işçileri baskı altına alarak adeta terör estiriyor.