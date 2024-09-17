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HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

2024-09-17 19:07:03
HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN İŞÇİLERE BASKI: İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez firmasında sendikal zorbalık yaşanıyor. Sendika üyesi olmayan 200’e yakın işçi sendika zorbalığına maruz kalıyor. Edinilen bilgiye göre; yıkım ittifakının ortaklarından CHP, DEM, TİP, EMEP’ten destek alan Tekgıda-İş Sendikası’na bağlı grup 400’e yakın kişinin çalıştığı Polonez’de sendikaya üye olmak istemeyen diğer işçileri baskı altına alarak adeta terör estiriyor.

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#1
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

200’E YAKIN ÇALIŞAN 21 SAAT BOYUNCA BİNADA MAHSUR KALDI: Polonez’in önünde fabrika çıkışında yere yanyana yatan sol tandanslı sendika üyeleri, çalışanların giriş ve çıkışlarına engel olarak 200’e yakın işçinin de evine gidemeyerek mağduriyet yaşamasına yolaçtı. 21 saat Polonez’den çıkışlarına sendika üyelerince izin verilmeyen çalışanlar, bu durumdan oldukça muzdarip oldu.

#2
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

ÇALIŞANLAR ARAÇLARINI FİRMADAN ÇIKARAMADI: İşe araçları ile gelen bazı çalışanlar otomobillerini firmadan çıkaramadıklarını, kendilerinin de çıkışlarına izin verilmediğini ve 21 saat içeride mahsur bırakıldıklarını, evine gitmek isteyen bir çok bayanın ise gözyaşları içerisinde binada mahsur kaldıklarını ifade etti. Servis araçlarının girişine de izin vermeyen sendika üyeleri, araçlarıyla firmadan çıkmak isteyenlere de engel oldu. Araçlar firmada mahsur kaldı. Sendikaya tepki gösteren çalışanlar, işten çıkarılanların değil kendilerinin mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

#3
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

HEM SUÇLULAR, HEM MAĞDURU OYNUYORLAR: İşten çıkarılanların haksız olduğunu ifade eden çalışanlar, bu kişilerin çıkarılma sebeplerini ise sendikaya üye olmak istemelerinden dolayı değil, 6 gün boyunca uyarılara rağmen iş başı yapmamaları ve bahçede davul zurna eşliğinde halay çekmelerinden dolayı olduğunu ifade etti.

#4
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

EYLEMCİLERDEN ÇALIŞANLARA SÖZLÜ TACİZ, MOBBİNG: Ürdün menşeli Polonez firmasında üretimi durdurmaya çalışan Tekgıda-İş Sendikası üyeleri huzursuzluğa neden oldular. CHP’nin fonladığı gazetelerden ve kanallardan güç alan sendika üyeleri, çirkin tavırlar sergilediler. Firma yöneticilerine ve çalışanlarına sözlü tacizlerde bulundular.

#5
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

SENDİKAYA ÜYE OLMAYAN İŞÇİLERE HAKARET YAĞDIRDILAR: Bir çalışan, eyleme dahil olmadığı için Tekgıda-İş Sendikası üyelerince hedef alındığını belirtti. Sendika üyesi olmayan çalışanların büyük baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden çalışan, “Tekgıda-İş-Sendikası’na bağlı eylemciler çalışanlara mobbing uyguluyor. Eylemciler bizleri ‘Şerefsiz’, ‘Hain’ ilan ediyor” dedi. Aynı çalışan, sendika üyelerinin protesto gösterisini siyasallaştırdığını da vurguladı.

#6
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

SENDİKA ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ: Çalışanların firmaya giriş çıkışlarına engel olmak isteyen ve onları baskılamaya çalışan Tek Gıda İş sendikası üyelerine dün polis müdahale ederek fabrika önünden uzaklaştırdı. Gözaltıların yaşandığı olaydan sonra akşam saatlerinde sendika üyeleri serbest bırakıldı.

#7
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

DİĞER İŞÇİLERİN HAKLARINI GASP ETMEYİ KENDİLERİNE HAK SAYDILAR: Edinilen bilgiye göre; fabrika önünde çalışanlara yönelik tacizlerden dolayı işçilerin karşı karşıya gelmesi ve yaşanabilecek nahoş olaylardan dolayı polis sendika eylemine fabrika önünde müsaade etmiyor.

#8
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

ÇALIŞANLARDAN TEK GIDAŞ İŞ SENDİKASINA SUÇ DUYURUSU: Çalışanlar dün savcılığa giderek yaşadıkları mağduriyet nedeniyle sendika hakkında suç duyursunda bulundu. Haklarının gasp edildiğini ve büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden çalışanlar sendika teröründen adalete sığındı.

#9
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞINI BASTILAR: TEKGIDA İş Sendikası Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Sekreter Kemal Köse, Çatalca kaymakamlığı önündeki eylemlerinde Türk polisini Ürdün polisi yerine koyarak, “Vatandaşın haksızlık ve zulme uğradığı yerde sığınabildiği çatı güvenilirliğini yitirmiştir. Sanki Ürdün emniyet güçleriyle mücadele ediyormuşuz gibi bir durum var. 146 kişi anayasal hakkını kullandı diye işveren savunuluyor. Seyirci kalmamız bekleniyor. Hem işten atmış, hem haksız hukuksuz süreç işletilmiş. Bunun karşısında biz neden susalım?”

#10
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

FABRİKAYI GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATTIKLARINI VE SENDİKAYA ÜYE OLMAYAN ÇALIŞANLARI MAĞDUR ETTİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER: Çatalca kaymakamlığı önünde konuşan Köse, “Fabrikaya giriş çıkışları kapattık. Arkadaşlarımız bunun üzerine gözaltına alınmıştı. Biz, gözaltında darp edilen işçiler için polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bakın bir arkadaşımızın göğüs kafesi çatladı. Operasyon geçirmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız fenalık geçirip hastaneye götürüldü…” diyerek fabrika önünde yaşattıkları sendika terörünü itiraf etti.

#11
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

OLAYIN GEÇMİŞİ: Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen 130 işçi, uyarılara rağmen 6 gün boyunca halay çekip çalışmadıklarından dolayı 29 Temmuz’da işten çıkarılmıştı.

#12
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

HEM SUÇLULLAR, HEM GÜÇLÜLER: İş yapmadan maaş almak istediler ve çalışan işçileri engelleyip tehdit ve hakaretlerde bulundular... Şimdi de; “kelepçelendik” diyerek Çatalca Kaymakamlığı önünde gösteri yaptılar.

#13
Foto - HEM SUÇLULAR, HEM GÜÇLÜLER... ALIKOYMALARI KENDİLERİNE HAK GÖRDÜLER... POLONEZ’DE SENDİKA ZORBALIĞI

NE İSTEDİKLERİ BİLE BELLİ DEĞİL: Göstericiler, sendikaya üye olmak için, işverenin izin vermesine gerek olmadığı halde, solcu medyanın da algı operasyonları ile, sanki sendikaya izin verilmiyormuş gibi göstererek çalışmadan maaş almaya devam etmek istediler.

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Yorumlar

Çarpıtmayın

Sendikaya üye olanı işten çıkartmak nedir? Jandarma ve polis sermayenin korumalığını yapamaz.

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