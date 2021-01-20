Hasan Sabbah ayrılacak mı? Tarih verdi… Uyanış Büyük Selçuklu’da yeni yapılanmayla ilgili flaş ayrıntı

Hasan Sabbah karakterini oynayan Gürkan Uygun çok önemli açıklamalarda bulundu. Gürkan Uygun, ‘Bu projeyi kime gönderirseniz gönderin yüzde 70’i Hasan Sabbah’ı oynamak ister. Sahnelere drama katmak için onda olmayan özellikleri bile öyle çıkartıyorsunuz. Hasan Sabbah ile ilgili öyle çok fazla anlatılan şeyler yok ama bir romanda patlak gözlü olduğu ve sürekli bağdaş kurduğu falan yazıyor. Biz burada televizyona yaptığımız için biraz daha bakışları ön planda tutuyoruz ve biraz daha dengesizleştiriyoruz seyircinin reaksiyonuna göre’ dedi. Alamut Kalesi ile ilgili soruya cevap veren oyuncu, ‘sanıyorum geçeceğiz muhakkak geçeceğiz ne zaman olacağını bilmiyorum aslında bir dahaki sezonun başı gibi olabilir o da ayrı bir dekor ve ortam isteyecek’ dedi.