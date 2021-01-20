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Medya
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Hasan Sabbah ayrılacak mı? Tarih verdi… Uyanış Büyük Selçuklu’da yeni yapılanmayla ilgili flaş ayrıntı

2021-01-20 15:35:03
Hasan Sabbah ayrılacak mı? Tarih verdi… Uyanış Büyük Selçuklu’da yeni yapılanmayla ilgili flaş ayrıntı

TRT’de yayınlanan ve rekorlar kıran Uyanış Büyük Selçuklu’da açıklamalar peş peşe geliyor.

#1
Foto - Savaş sahneleriyle ABD’nin Hollywood’unu bile şaşkına uğratan dizinin takipçileri yeni açıklamayı sosyal medyada takip etti.

Savaş sahneleriyle ABD’nin Hollywood’unu bile şaşkına uğratan dizinin takipçileri yeni açıklamayı sosyal medyada takip etti.

#2
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu’nun 17. Bölümünde Hasan Sabbah Melikşah’a yakalandı ve atıyla kendini aşağı attı.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 17. Bölümünde Hasan Sabbah Melikşah’a yakalandı ve atıyla kendini aşağı attı.

#3
Foto - Bu gelişme sonrası Hasan Sabbah karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Alamut Kalesi ile ilgili de merak edilenler gün yüzüne çıktı.

Bu gelişme sonrası Hasan Sabbah karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Alamut Kalesi ile ilgili de merak edilenler gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Hasan Sabbah karakterini oynayan Gürkan Uygun çok önemli açıklamalarda bulundu. Gürkan Uygun, ‘Bu projeyi kime gönderirseniz gönderin yüzde 70’i Hasan Sabbah’ı oynamak ister. Sahnelere drama katmak için onda olmayan özellikleri bile öyle çıkartıyorsunuz. Hasan Sabbah ile ilgili öyle çok fazla anlatılan şeyler yok ama bir romanda patlak gözlü olduğu ve sürekli bağdaş kurduğu falan yazıyor. Biz burada televizyona yaptığımız için biraz daha bakışları ön planda tutuyoruz ve biraz daha dengesizleştiriyoruz seyircinin reaksiyonuna göre’ dedi. Alamut Kalesi ile ilgili soruya cevap veren oyuncu, ‘sanıyorum geçeceğiz muhakkak geçeceğiz ne zaman olacağını bilmiyorum aslında bir dahaki sezonun başı gibi olabilir o da ayrı bir dekor ve ortam isteyecek’ dedi.

Hasan Sabbah karakterini oynayan Gürkan Uygun çok önemli açıklamalarda bulundu. Gürkan Uygun, ‘Bu projeyi kime gönderirseniz gönderin yüzde 70’i Hasan Sabbah’ı oynamak ister. Sahnelere drama katmak için onda olmayan özellikleri bile öyle çıkartıyorsunuz. Hasan Sabbah ile ilgili öyle çok fazla anlatılan şeyler yok ama bir romanda patlak gözlü olduğu ve sürekli bağdaş kurduğu falan yazıyor. Biz burada televizyona yaptığımız için biraz daha bakışları ön planda tutuyoruz ve biraz daha dengesizleştiriyoruz seyircinin reaksiyonuna göre’ dedi. Alamut Kalesi ile ilgili soruya cevap veren oyuncu, ‘sanıyorum geçeceğiz muhakkak geçeceğiz ne zaman olacağını bilmiyorum aslında bir dahaki sezonun başı gibi olabilir o da ayrı bir dekor ve ortam isteyecek’ dedi.

#5
Foto - Daha önce Mimar Sinan'ı da oynayan Gürkan Uygun Hasan Sabbah ve Mimar Sinan gibi isimlerin dünyada tanınır olduğuna dikkat çekti.

Daha önce Mimar Sinan'ı da oynayan Gürkan Uygun Hasan Sabbah ve Mimar Sinan gibi isimlerin dünyada tanınır olduğuna dikkat çekti.

#6
Foto - Anadolu Selçuklu devletini karıştırmaya çalışacak yeni yapılanmaların olacağı Alamut Kalesi’yle ilgili yapılan açıklama sonrası Gürkan Uygun’un da 2.sezonda devam edeceği düşünüldü.

Anadolu Selçuklu devletini karıştırmaya çalışacak yeni yapılanmaların olacağı Alamut Kalesi’yle ilgili yapılan açıklama sonrası Gürkan Uygun’un da 2.sezonda devam edeceği düşünüldü.

#7
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu’nun çekimlerine ilişkin yeni ayrıntılar ve görüntüler geldi.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun çekimlerine ilişkin yeni ayrıntılar ve görüntüler geldi.

#8
Foto - Oya Doğan’ın Youtube’da yayınladığı geniş prodüksiyona sahip olan dizinin dekoru dikkat çekti.

Oya Doğan’ın Youtube’da yayınladığı geniş prodüksiyona sahip olan dizinin dekoru dikkat çekti.

#9
Foto - Dizide oynayan figüranların da özverili çalışması görüntülendi.

Dizide oynayan figüranların da özverili çalışması görüntülendi.

#10
Foto - Başrol karakteri Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy’un hazırlıkları da görüldü.

Başrol karakteri Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy’un hazırlıkları da görüldü.

#11
Foto - TRT’de rekorlar kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi merak uyandırmaya ve reytinglerde 1.olmaya devam ediyor.

TRT’de rekorlar kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi merak uyandırmaya ve reytinglerde 1.olmaya devam ediyor.

#12
Foto - Hollywood’a kafa tutan savaş sahnelerinin olduğu dizide çekim için kurulan dekorlar ve özellikle saray merak konusu oldu.

Hollywood’a kafa tutan savaş sahnelerinin olduğu dizide çekim için kurulan dekorlar ve özellikle saray merak konusu oldu.

#13
Foto - İşte çekim yapıldığı mekanın görüntüleri.

İşte çekim yapıldığı mekanın görüntüleri.

#14
Foto - Saray'ın içi de takipçilerle paylaşıldı.

Saray'ın içi de takipçilerle paylaşıldı.

#15
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#16
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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