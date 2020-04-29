2020-04-29 15:45:25 Hangi akrabalara fitre verilir hangilerine verilmez? Oruç fitresi nereye verilir?
Fitre kime verilir? Fitre kime düşer? Fitre vereceğim akrabalarımdan kime fitre düşer? Akrabalarımdan kimlere fitre verebilirim? Fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir sonucu olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanların, belli şartları taşıyan fakir kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Peki hangi akrabalara fitre verilir hangilerine verilmez?