Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,0 ay), tıp (4,2 ay), eczacılık (6,0 ay) ile ebelik (6,8 ay) oldu. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,3 ay ile sağlık ve refah Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,3 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,3 ay), eğitim (11,4 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay) ile hizmetler (13,0 ay) olarak gerçekleşti. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,7 ay ile polis meslek eğitimi Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,7 ay), optisyenlik (8,4 ay), aşçılık (10,4 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,4 ay) ile eczane hizmetleri (11,7 ay) oldu.