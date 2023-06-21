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Eğitim
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Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

2023-06-21 11:58:05
Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

TÜİK açıkladı! Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,7'ye çıktı Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında artarak yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. İstatistik sonuçlarına göre de en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 96 ile özel eğitim öğretmenliğinde yaşandı. Türkiye'de üniversite mezunları hangi bölümleri bitirdikten sonra daha hızlı iş buldu, hangi bölümler iş bulmak açısından daha avantajlı ve hangi bölümden mezun olan daha yüksek kazanç elde etti sorularına cevap veren istatistikler yayınlandı.

#1
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini duyurdu. Buna göre geçen yıl üniversite mezunlarının iş bulma yüzdelerinin arttığı belirlendi. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında yüzde 63 iken bu oran 2022 yılında yüzde 64,9 olarak hesaplandı.

#2
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü yüzde 96 ile özel eğitim öğretmenliği Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96), tıp (yüzde 94,3), elektrik öğretmenliği (yüzde 91,3), elektronik öğretmenliği (yüzde 90,6) ile otomotiv öğretmenliği (yüzde 90,1) oldu.

#3
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 82,8 ile sağlık ve refah Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde78,4), eğitim (yüzde78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde71,8) oldu.

#4
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 91,6 ile polis meslek eğitimi Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 91,6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 87,2), kaynak teknolojisi (yüzde 81,9), metalurji (yüzde 81,6) ile endüstriyel kalıpçılık (yüzde 81,5) oldu.

#5
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı yüzde 73 ile mühendislik, imalat ve inşaat Ön lisans mezunlarının, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 73), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 67,5), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 67,4), hizmetler (yüzde 67,3) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 67,1) olarak gerçekleşti.

#6
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 13,9 ay olarak gerçekleşti Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2021 yılında 13,6 ay iken bu süre 2022 yılında 13,9 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2021 yılında 14,8 ay iken 2022 yılında 15,3 ay olarak hesaplandı.

#7
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,0 ay), tıp (4,2 ay), eczacılık (6,0 ay) ile ebelik (6,8 ay) oldu. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,3 ay ile sağlık ve refah Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,3 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,3 ay), eğitim (11,4 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay) ile hizmetler (13,0 ay) olarak gerçekleşti. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,7 ay ile polis meslek eğitimi Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,7 ay), optisyenlik (8,4 ay), aşçılık (10,4 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,4 ay) ile eczane hizmetleri (11,7 ay) oldu.

#8
Foto - Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13 ay ile hizmetler Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,0 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,2 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,9 ay), sağlık ve refah (14,7 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (15,8 ay) olarak gerçekleşti. Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım oldu. Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

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