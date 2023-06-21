2023-06-21 11:58:05 Gençler bu listeye bakmadan tercih yapmayın! Hangi bölüm kolay iş bulur, hangisi daha çok para kazanır
TÜİK açıkladı! Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,7'ye çıktı Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında artarak yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. İstatistik sonuçlarına göre de en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 96 ile özel eğitim öğretmenliğinde yaşandı. Türkiye'de üniversite mezunları hangi bölümleri bitirdikten sonra daha hızlı iş buldu, hangi bölümler iş bulmak açısından daha avantajlı ve hangi bölümden mezun olan daha yüksek kazanç elde etti sorularına cevap veren istatistikler yayınlandı.