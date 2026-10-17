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Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmalar ve hesaplamalar, Dünya'daki altının yüzde 99'undan fazlasının gezegenin merkezindeki çekirdekte hapsolmuş durumda olduğunu ortaya koydu. İnsanlığın bugüne kadar çıkardığı toplam altının kat kat üzerinde, yaklaşık 1,6 katrilyon tonluk devasa bir rezerv barındıran bu bölgeye ulaşmanın sıcaklık, derinlik ve manyetik alan engelleri nedeniyle imkansız olduğu açıklandı. Çekirdekte demir ve nikel alaşımı içinde atomik düzeyde çözünmüş olan bu dev hazine, teknolojik sınırlamalar yüzünden yalnızca teoride kalan bir sır olarak duruyor.

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Foto - Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gezegen şekillenirken en ağır metaller yer çekiminin etkisiyle merkeze doğru çöktü. Fizikçi, kimyager, jeolog ve astronomların ortak çalışmaları Dünya'nın oluşum dönemine ışık tutuyor. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gezegen şekillenirken, yer çekiminin etkisiyle en ağır metaller merkeze doğru çöktü. Bilim insanlarının 'gezegensel farklılaşma' adını verdiği bu süreçte altın, platin, iridyum ve osmiyum gibi ağır elementler dibe çökerken, daha hafif silikatlar manto ve yer kabuğunu oluşturdu.

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Foto - Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Çekirdekteki tahmini altın rezervi yaklaşık 1,6 katrilyon ton olurken, insanlığın çıkardığı toplam miktar yalnızca 200-210 bin ton. Çekirdekteki kesin altın miktarını ölçmek mevcut teknolojiyle mümkün değil. Jeolog Bernard Wood'un hesaplamasına göre çekirdekte yaklaşık 1,6 katrilyon ton altın bulunuyor. İnsanlığın 21. yüzyıla kadar çıkardığı toplam altın ise yaklaşık 200-210 bin ton olarak tahmin ediliyor.

#3
Foto - Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Araştırmacılar çekirdekteki bu altının hazine filmlerindeki gibi külçeler ya da damarlar halinde bulunmadığını belirtiyor. Metal, demir ve nikel alaşımı içinde atomik düzeyde çözünmüş durumda. Bu yapı, geleneksel madencilik yöntemleriyle ayrıştırılmasını imkansız kılıyor.

#4
Foto - Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Çekirdeğe ulaşmanın önünde derinlik, sıcaklık ve manyetik alan gibi aşılamaz engeller bulunuyor.

#5
Foto - Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Çekirdek, yüzeyden yaklaşık 2.900 kilometre derinde yer alıyor. İnsanlığın bugüne kadar açabildiği en derin sondaj kuyusu ise yalnızca 12,3 kilometre. Ayrıca çekirdekteki 4.000-6.000 °C arasındaki sıcaklığa dayanabilecek bir teknoloji de bulunmuyor.

#6
Foto - Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Çekirdek, gezegeni uzay radyasyonundan koruyan manyetik alanı da üretiyor. Uzmanlar, çekirdek yapısına yapılacak herhangi bir müdahalenin manyetosferi zayıflatarak Dünya'daki yaşamı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle devasa altın rezervi şimdilik yalnızca teoride kalan bir hazine olarak duruyor.

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Yorumlar

Akepe seçim taahhüdü versin

Siz bizi seçin, dünyanın çekirdeğindeki altın nasıl çıkarılırmış görün derler mi? Çeyrek asırdır dedikleri, diyeceklerinin göstergesi :)))

Çıkarılsa ne olur

Çıkarılırsa ancak kablolarda bakır yerine kullanılır çünkü kilosu bakırdan daha ucuz olur
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