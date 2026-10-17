Dünyadaki altının yüzde 99’u gizli yerde kilitli kaldı! 1,6 katrilyon tonluk hazineye kimse ulaşamıyor

Bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmalar ve hesaplamalar, Dünya'daki altının yüzde 99'undan fazlasının gezegenin merkezindeki çekirdekte hapsolmuş durumda olduğunu ortaya koydu. İnsanlığın bugüne kadar çıkardığı toplam altının kat kat üzerinde, yaklaşık 1,6 katrilyon tonluk devasa bir rezerv barındıran bu bölgeye ulaşmanın sıcaklık, derinlik ve manyetik alan engelleri nedeniyle imkansız olduğu açıklandı. Çekirdekte demir ve nikel alaşımı içinde atomik düzeyde çözünmüş olan bu dev hazine, teknolojik sınırlamalar yüzünden yalnızca teoride kalan bir sır olarak duruyor.