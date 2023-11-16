Daha önce böyle bir şey görülmedi! Yok böyle bir güzellik...

Akvaryumun direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğine işaret eden Yılmaz, aksi takdirde kontrolsüz bir yosun oluşumunun başlayacağını, bunun da akvaryum içindeki peyzajın görünmesine engel olacağını anlattı. - "Malzemeleri, dağlardan, nehirlerden ve ormanlardan elde ediyoruz" Yılmaz, akvaryumların yapım süresinin, büyüklüğünden çok içinde kullanılan materyal ve el emeğine göre değiştiğine değinerek şunları kaydetti: "Bazen 2 saat, bazen 1 ay, bazen ise 4-5 ay sürebiliyor bir akvaryum peyzajı. Tasarım tamamlandıktan sonra akvaryumda işimiz bitmiyor. Birçok element kullandığımız için bitkilerin 3-4 ay büyümesini bekliyoruz. Onlar büyüdükten sonra budayarak bitkilere son şeklini veriyoruz. Ancak 5 ay gibi bir süre sonra akvaryumda final görüntüyü elde ediyoruz. Japonya, İspanya, İtalya, Malezya, Endonezya, Tayland ve İran'da özellikle rağbet gören bu sanatta akvaryumun içinde tatlı su kullanıyoruz. Tuzun deforme edici etkisi nedeniyle tatlı suyu tercih ediyoruz. Malzemeleri, dağlardan, nehirlerden ve ormanlardan elde ediyoruz. Akvaryum bakımı çok önemli. Akvaryumlar, high-tech ve low-tech olarak ikiye ayrılıyor. High-tech akvaryumlarda bakım ve maliyet masrafları daha yüksek. Büyük akvaryumlar için müşterimize bakım desteği de sağlıyoruz."