2023-08-13 08:39:32 CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak
14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve partiden ihraç edilen Tanju Özcan, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimleri ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, mevcut CHP'nin aynı yönetim ve zihniyet ile seçimlere gitmesi halinde İstanbul ve Ankara'yı kaybedeceğini söyledi. Özcan ayrıca, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali." değerlendirmesinde bulundu.