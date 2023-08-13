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CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak

2023-08-13 08:39:32
CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak

14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve partiden ihraç edilen Tanju Özcan, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimleri ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, mevcut CHP'nin aynı yönetim ve zihniyet ile seçimlere gitmesi halinde İstanbul ve Ankara'yı kaybedeceğini söyledi. Özcan ayrıca, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'deki değişim krizi her geçen gün şiddetini artırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa ve değişim' çağrılarına karşı kulağını tıkayıp göreve devam mesajı veriyor.

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Foto - CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara'ya yürüyen ve genel merkezin önüne 'koltuk' fırlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken açıklamalarını sürdürüyor. Tanju Özcan, 2024 yerel seçimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, CHP'nin bu zihniyet ve yönetim ile seçimlere girmesi halinde hüsran yaşayacağını ve İstanbul-Ankara'yı kaybedeceğini ifade etti.

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Foto - CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak

"CHP'NİN FABRİKA AYARLARINA DÖNECEĞİNE İNANMIYORUM" Tanju Özcan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP'nin fabrika ayarlarına geri döneceğine asla inanmıyorum. Korkularımızda haklı çıktık. Genel Başkan değişmediği sürece, ekibi değişmediği sürece bu parti yoluna girmez. Ben koltuğumda otururken bunları söyledim." sözlerini kullandı.

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Foto - CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak

TANJU ÖZCAN'DAN BARIŞ YARKADAŞ İDDİASI: KUPON BELEDİYELERDEN BİRİSİNE ADAY YAPILDI! Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde de, Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdiği için "yalaka" diyerek yüklendiği Barış Yarkadaş ile ilgili bomba bir iddia ortaya atmıştı. Özcan, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin konuşarak Barış Yarkadaş için "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" ifadesini kullanmıştı.

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Foto - CHP’li o isimden 2 bomba iddia! Ankara ve İstanbul kaybedilecek Barış Yarkadaş önemli bir yerden aday olacak

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