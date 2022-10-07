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Hayat-Aktüel
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Çanakkale'de KBRN tatbikatı

2022-10-07 18:22:41
Çanakkale'de KBRN tatbikatı

Çanakkale'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

#1
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022'nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında merkeze bağlı Kepez beldesindeki soğuk hava deposunda KBRN tatbikatı yapıldı.

#2
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

AFAD'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık, Çanakkale Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Havalimanı Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Tarım ve Orman 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü, Kızılay Çanakkale Şubesi görevlileri, AFAD Gönüllüleri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olmak üzere 13 kurumdan 101 personel görev aldı.

#3
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

Senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine soğuk hava deposunda amonyak gazı kaçağı olduğu ihbarında bulunuldu.

#4
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

Bunun üzerine gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili kurumlar olaya müdahale etmek üzere soğuk hava tesisine intikal etti.

#5
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla A ve B tipi koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli tarafından kaçaktan etkilenen iki yaralıya müdahale edilip arındırma işlemleri yapıldı.

#6
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

Ardından yaralıların sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlandı. Tatbikat, kimyasal kirlenmiş bölgede görev yapan kurtarma personeli ve arazinin temizliğiyle tamamlandı.

#7
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

KBRN tatbikatını izleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere, başarılı bir çalışma yapıldığını söyledi.

#8
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

AFAD İl Müdürlüğünün, paydaşlarıyla bu sene onlarca tatbikat gerçekleştirdiğini belirten Aktaş, "KBRN tatbikatını, ilimizde amonyak gazı kullanan soğuk hava tesisinde bunu yapıyoruz. Tüm çabamız, gayretimiz böyle bir şeyle karşılaştığımızda insanlarımızın can, mal güvenliğini sağlamak, müdahaleyi çok kısa sürede ve etkili bir şekilde yapmak. Bunun için arkadaşlarımız bu tatbikatı gerçekleştiriyor." dedi.

#9
Foto - Çanakkale'de KBRN tatbikatı

AFAD Çanakkale İl Müdürü İbrahim Tarı da KBRN yönergesinde görevli olan kurumların olay yerinin yönetimi ve güvenli hale getirilmesi ile müdahale konusunda deneyim kazanmanın amaçlandığını söyledi.

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