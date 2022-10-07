Çanakkale'de KBRN tatbikatı

AFAD İl Müdürlüğünün, paydaşlarıyla bu sene onlarca tatbikat gerçekleştirdiğini belirten Aktaş, "KBRN tatbikatını, ilimizde amonyak gazı kullanan soğuk hava tesisinde bunu yapıyoruz. Tüm çabamız, gayretimiz böyle bir şeyle karşılaştığımızda insanlarımızın can, mal güvenliğini sağlamak, müdahaleyi çok kısa sürede ve etkili bir şekilde yapmak. Bunun için arkadaşlarımız bu tatbikatı gerçekleştiriyor." dedi.