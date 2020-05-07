  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
12
Bugün Ramazan'ın kaçı? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz?

2020-05-07 17:19:46
Bugün Ramazan'ın kaçı? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz?

Mübarek Ramazan ayını eda ederken oruç tutan vatandaşlar Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu sorguluyor. Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? gibi aramalar yoğun olarak aranıyor. Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır. Her günü başka bir faziletle dolu olan Ramazan ayının her geçen gün önemi artar. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçı? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz?

#1
Foto - Bugün Ramazan'ın kaçı?

Bugün Ramazan'ın kaçı?

#2
Foto - Bugün 7 Mayıs 2020 Perşembe günü, Hicri takvimde 14 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 14. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine 16 gün kaldı.

Bugün 7 Mayıs 2020 Perşembe günü, Hicri takvimde 14 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 14. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine 16 gün kaldı.

#3
Foto - İşte Ramazan ayı takvimi...

İşte Ramazan ayı takvimi...

#4
Foto -

#5
Foto - Ramazan Ayı'nın 14. günü duası

Ramazan Ayı'nın 14. günü duası

#6
Foto -

"Allahumme la tuahiznî fîhi bi'l-aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefevat, vela tec'alnî fîhi ğarazan li'l-belaya vel-afat, biizzetike ya izz'el-muslimîn."

#7
Foto - Anlamı: Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!

Anlamı: Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!

#8
Foto - Kadir gecesi 2020 ne zaman? 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 24 Nisan 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020 tarihine denk gelmektedir.

Kadir gecesi 2020 ne zaman? 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 24 Nisan 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020 tarihine denk gelmektedir.

#9
Foto - Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman?

#10
Foto - Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs 2020 tarihinde kutlanmaya başlanacak ve 26 Mayıs 2020 tarihinde bayram son bulacak.

Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs 2020 tarihinde kutlanmaya başlanacak ve 26 Mayıs 2020 tarihinde bayram son bulacak.

#11
Foto -

Antalya’da skandal görüntüler! Türk bayraklarını çöpe attılar
Aktüel

Antalya’da skandal görüntüler! Türk bayraklarını çöpe attılar

Antalya’da çöp ve moloz dökme alanına atılmış Türk bayraklarının bulunması büyük tepkilere neden olurken; mahalleli bayrakları temizleyerek ..
'Mansur Yavaş'ın skandalı iki cana mal oldu' iddiası! Gökçek paylaştı
Gündem

'Mansur Yavaş'ın skandalı iki cana mal oldu' iddiası! Gökçek paylaştı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde tiner dolumu yapan bir tesiste mey..
İDDEF, Ramazan’da iyiliğe dokunuyor
Aktüel

İDDEF, Ramazan’da iyiliğe dokunuyor

İDDEF, Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı maske satışının detaylarını açıkladı! İşte fiyatı
Gündem

Ticaret Bakanlığı maske satışının detaylarını açıkladı! İşte fiyatı

Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki sa..
İngiltere Türkiye'den aldığı koruyucu ekipmanları iade ediyor
Dünya

İngiltere Türkiye'den aldığı koruyucu ekipmanları iade ediyor

İngiltere, Türkiye'den satın aldığı 400 bin kişisel koruyucu ekipmanı standartarına uymadığı gerekçesiyle iade etme kararı aldı...
Fatih Altaylı ve Habertürk’e soğuk duş!
Gündem

Fatih Altaylı ve Habertürk’e soğuk duş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu programda ülkücü camiayı hedef alan Fatih Altaylı cezadan kurtulamadı. RTÜK, Fa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı