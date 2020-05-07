Mübarek Ramazan ayını eda ederken oruç tutan vatandaşlar Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu sorguluyor. Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? gibi aramalar yoğun olarak aranıyor. Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır. Her günü başka bir faziletle dolu olan Ramazan ayının her geçen gün önemi artar. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçı? Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz?