2022-07-19 13:50:51 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2022! 4 yıllık Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YKS sonuçları ile adaylar üniversite başarı sıralaması le en küçük puanı öğrenildi. YKS puanlarına kavuşan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. diş hekimliği, eczacılık, mimarlık bölümlerinin yanında 2 ve 4 yıllık Boğaziçi Üniversitesi 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralaması sorgulaması da yapmaya başladı. İşte Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları