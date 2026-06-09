Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!
Ankara'da yaşadığı mali krizin ardından evsiz kalan 62 yaşındaki kimyager Ali Bektaş, yüzde 82 engelli raporuyla ücretsiz tren yolculukları yaparak yaşamını sürdürüyor. Bir dönem öğretmenlik yapan, ardından kendi şirketini kuran Bektaş, “Bir sınav dünyasında yaşıyoruz. Sokakta kalacağız sınav olacağız, zengin olacağız sınav olacağız, engelli olacağız sınav olacağız. Bunların hepsi bir sınav. Şükrettim, hala da şükrediyorum. Durumu kabullenip Allah'a sığındım" dedi.