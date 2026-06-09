Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Evsizliğin yalnızca Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını belirten Bektaş, "Sokakta kalmak veya evsiz olmak Allah'ın emri değildir. İnsanların kendi hatalarından ya da yaşadıkları olumsuzluklardan kaynaklanan bir gerçekliktir. Bu tüm dünyada böyledir. İngiltere'de de ABD'de de böyledir. Devletimiz son 20 yılda engellilere ve yaşlılara Avrupa ülkelerinden ve ABD'den daha fazla imkan sundu. Biz de bu imkanlardan yararlanıyoruz" diye konuştu.