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Yaşam
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Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!
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Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Ankara'da yaşadığı mali krizin ardından evsiz kalan 62 yaşındaki kimyager Ali Bektaş, yüzde 82 engelli raporuyla ücretsiz tren yolculukları yaparak yaşamını sürdürüyor. Bir dönem öğretmenlik yapan, ardından kendi şirketini kuran Bektaş, “Bir sınav dünyasında yaşıyoruz. Sokakta kalacağız sınav olacağız, zengin olacağız sınav olacağız, engelli olacağız sınav olacağız. Bunların hepsi bir sınav. Şükrettim, hala da şükrediyorum. Durumu kabullenip Allah'a sığındım" dedi.

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Foto - Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Kırşehir doğumlu olan ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun olan 62 yaşındaki Ali Bektaş, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından evsiz kaldı. Bir dönem öğretmenlik de yapan, daha sonra Ankara'da kendi kimya şirketini kuran Bektaş, yaşadığı mali kayıpların ardından sokakta yaşamaya başladı.

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Foto - Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Yüzde 82 engelli raporu bulunan Bektaş, devletin sağladığı ulaşım imkanlarından yararlanarak sokakta kalmak yerine trenlerle Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat ediyor. Bu kapsamda Manisa'ya da gelen Bektaş, hem dinlenmek hem de kenti tanımak amacıyla yolculuk yaptığını söyledi.

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Foto - Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Yaşadıklarını anlatan Bektaş, "Sosyal bir kaza sonrası şirketim battı ve mali anlamda yıkıldım. Sokaklarda kalmaya başladım. Sokaklarda kalmamın bir parçası da devletin bana verdiği yüzde 82 engelli raporu sayesinde sahip olduğum kimlikle tren yolculukları yapabilmemdir. Manisa'ya da bu sebeple geldim. Hem biraz soluklanmak hem de Manisa'yı tanımak için buradayım" dedi.

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Foto - Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Evsizliğin yalnızca Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını belirten Bektaş, "Sokakta kalmak veya evsiz olmak Allah'ın emri değildir. İnsanların kendi hatalarından ya da yaşadıkları olumsuzluklardan kaynaklanan bir gerçekliktir. Bu tüm dünyada böyledir. İngiltere'de de ABD'de de böyledir. Devletimiz son 20 yılda engellilere ve yaşlılara Avrupa ülkelerinden ve ABD'den daha fazla imkan sundu. Biz de bu imkanlardan yararlanıyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Sokakta yaşayan insanların önemli bir bölümünün bağımlılık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade eden Bektaş, "Sokaktaki insanların çoğu alkolizm bataklığına saplanmıştır. Bunun içinde uyuşturucu da var. Bunlarla bireysel mücadele etmek mümkün değil. Devletin bu konuda daha fazla müdahil olması gerekiyor. Benim gibi ekonomik ve sosyal nedenlerle hayatındaki konumunu kaybeden insanlar da var" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor!

Yaşadığı zorluklara rağmen hayata umutla baktığını dile getiren Bektaş, "Bir sınav dünyasında yaşıyoruz. Sokakta kalacağız sınav olacağız, zengin olacağız sınav olacağız, engelli olacağız sınav olacağız. Bunların hepsi bir sınavdır. Şükrettim, hala da şükrediyorum. Sokakta kalmak, aç kalmak, susuz kalmak elbette kolay değil. Ancak bunun da Allah'ın verdiği bir sınav olduğuna inanıyorum ve kabulleniyorum. Bu yaştan ve bu kadar hastalıktan sonra yapılabilecek en önemli şey, durumu kabullenip Allah'a sığınmaktır" şeklinde konuştu.

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