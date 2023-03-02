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Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

2023-03-02 12:56:02
Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

Karabağ'ın 30 yıllık işgali süresince İran'la birlikte net biçimde Ermenistan'ı destekleyen Fransa'ya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yeni ültimatom geldi: "Fransa kanlı sömürge suçları ve soykırımları için özür dilesin."

#1
Foto - Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, yaklaşık 70 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey yetkililerinin katılımıyla Bağlantısızlar Hareketi Kovid-19 Temas Grubu Zirvesi başladı. Türkiye ve Suriye'de 50 bini aşkın cana mâl olan deprem felaketi nedeniyle devlet başkanlarının önerisiyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözleri damga vurdu. Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanlığını yapan Aliyev, 1992 yılında Karabağ'da Ermenistan ordusunun katliamlarını ve sonraki dönemde yaklaşık 30 yıl boyunca sürdürülen işgali destekleyen Fransa'yı sert sözlerle hedef aldı.

#2
Foto - Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

KATLİAM VE SOYKIRIMLAR İÇİN ÖZÜR DİLE Fransa'nın, sınırları dışında kontrol ettiği bölgelerde soykırım ve katliamlarla dolu bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, "Fransa'nın Avrupa dışında kontrol ettiği topraklar Fransız sömürge imparatorluğunun iğrenç kalıntılarıdır. Fransa'yı, Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerde Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkelere karşı sömürge geçmişi, kanlı sömürge suçları ve soykırım eylemleri için özür dilemeye ve sorumluluğunu kabul etmeye çağırıyoruz" dedi.

#3
Foto - Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

MAYOTTE İLE YENİ KALEDONYA'DAN ELİNİ ÇEK Madagaskar ile Afrika kıtası arasındaki Mayotte adasının hâlâ Fransız sömürgesi altında bulunduğunu dile getiren Aliyev, aynı zamanda Avustralya doğusundaki Yeni Kaledonya adasının da Paris tahakkümü altında bulunduğunu hatırlattı. Aliyev, "Bağlantısızlar Hareketi, Gambiya Adaları Birliği'nin Fransız sömürge yönetimi altında kalan Mayotte adası üzerindeki tartışmasız egemenliğini her zaman güçlü bir şekilde desteklemiştir. Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluş belgelerinde de yer aldığı gibi, Fransız hükümetini Yeni Kaledonya halkının ve Fransız denizaşırı toplulukları ve topraklarındaki diğer hakların hakların saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.

#4
Foto - Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE YER ALMALIYIZ Soğuk Savaş'ın son ermesinden buyana son dönemde dünyanın en ciddi Doğu-Batı çatışmasının yaşanmakta olduğunu, yeni bir dünya düzeninin şekillendiğini anlatan Aliyev, krizlere müdahale konusunda Bağlantısızlar Hareketi'nin Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük uluslararası kuruluş olarak etkin rol oynaması gerektiğinden bahsetti. "Ne yazık ki, bugün büyüyen bir neo-sömürgecilik eğilimine tanık oluyoruz. Tarihsel dekolonizasyon sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Bağlantısızlar Hareketi, insanlığın bu rezil yüzünün tamamen ortadan kaldırılması için çabalarını birleştirmelidir" çağrısında bulunan Aliyev, pratikte işlevsiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. BMGK'da Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanlığını yürüten ülke için daima bir koltuğun bulunması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Hareket'in başkanlığını elinde bulunduran ülke koltuğu dönüşümlü olarak tutmalıdır" dedi.

#5
Foto - Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

KARABAĞ'IN İNŞASINA 4 MİLYAR DOLAR 2020 Ekim-Kasım döneminde Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ topraklarında büyük ölçekli inşa çalışmalarından da bahseden Azerbaycan Cumhurbaşkanı şu bilgileri verdi: "Azerbaycan, kurtarılan topraklarda kendi mali kaynaklarıyla büyük ölçekli yeniden inşa çalışmaları yürütüyor. 2021-2022'de Azerbaycan hükümeti yeniden yapılanma çalışmalarına yaklaşık 4 milyar ABD doları harcadı. Bu yıl bu amaçla en az 1,7 milyar dolar daha ayırmayı planlıyoruz. Modern şehir planlamasının 'akıllı şehir', 'akıllı köy' kavramlarını kullanarak sıfırdan yeni şehirler ve köyler yaratıyoruz. Çatışma sonrası dönemde ulusal hükümetler tarafından uygulanan nadir ve benzeri görülmemiş bir kalkınma ve yeniden inşa modelidir." Bağlantısızlar Hareketi zirvesine 70 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, aralarında Bosna-Hersek, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Libya, Küba, Gabon, Tanzanya, Cezayir ve Kenya'nın da bulunduğu pek çok ülke cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katıldı.

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