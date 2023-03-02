Aliyev'den Fransa'ya ültimatom: Soykırımlar için özür dile, o adalardan çık!

KARABAĞ'IN İNŞASINA 4 MİLYAR DOLAR 2020 Ekim-Kasım döneminde Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ topraklarında büyük ölçekli inşa çalışmalarından da bahseden Azerbaycan Cumhurbaşkanı şu bilgileri verdi: "Azerbaycan, kurtarılan topraklarda kendi mali kaynaklarıyla büyük ölçekli yeniden inşa çalışmaları yürütüyor. 2021-2022'de Azerbaycan hükümeti yeniden yapılanma çalışmalarına yaklaşık 4 milyar ABD doları harcadı. Bu yıl bu amaçla en az 1,7 milyar dolar daha ayırmayı planlıyoruz. Modern şehir planlamasının 'akıllı şehir', 'akıllı köy' kavramlarını kullanarak sıfırdan yeni şehirler ve köyler yaratıyoruz. Çatışma sonrası dönemde ulusal hükümetler tarafından uygulanan nadir ve benzeri görülmemiş bir kalkınma ve yeniden inşa modelidir." Bağlantısızlar Hareketi zirvesine 70 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, aralarında Bosna-Hersek, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Libya, Küba, Gabon, Tanzanya, Cezayir ve Kenya'nın da bulunduğu pek çok ülke cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katıldı.