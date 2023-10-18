  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Türkiye'nin dolar zengini ili belli oldu! O ili duyunca çok ama çok şaşıracaksınız

O şüphe yurt dışından destek alınarak araştırılıyor: Faylarda yeni kırılmalar olabilir: Bilim insanları endişeli

Flamingolar Türkiye'ye veda ediyor

A101’den 19 Ekim Perşembe günü için DEV fırsatlar! Kaçıranlar çok üzülecek! Teknolojik ürünler satışa sunuluyor!

Skandal karar! Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili paylaşım yaptı ve…

Dünyanın en korkuncu! Bu canlının ısırdığı kişinin her deliğinden kan fışkırıyor! Yaşadığı yer nokta atışı olarak açıklandı! Oraya sakın gitmeyin

Mahallelinin uykusu kaçtı! Kürek kürek toplanıyor bitmiyorlar...

Ünlü futbolcu Mert Hakan'dan “Helal olsun” dedirten çıkış! Kabul edemiyorum dedi...

Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi
Ekonomi
4
Alışverişte buna dikkat etmeyen fazla para ödüyor! Çoğu kişi bakmıyor bile! Tıklamayan bin pişman

2023-10-18 11:59:50
Alışverişte buna dikkat etmeyen fazla para ödüyor! Çoğu kişi bakmıyor bile! Tıklamayan bin pişman

Son zamanlarda marketlerde yaşanan fiyat farkı dikkat çekiyor. Raftan aldığı ürünün fiyatının kasada değiştiğini gören müşteriler adeta şok yaşıyor. Yaşanan durum ise müşteriye sistem hatası ya da yanlışlık olmuş gibi bahanelerle açıklanıyor. Peki, sunulan bahaneler doğru mu yoksa marketlerde etiket oyunu mu dönüyor? İşte, yaşanan fiyat değişikliğinin perde arkası... Son zamanlarda tüketicinin market alışverişlerinde yaşadıkları raftaki ve kasadaki fiyat değişimi şikayetleri artırdı. İndirimli olarak gördüğü ürünü alan tüketici, kasaya gittiğinde "yanlışlıkla oldu, sistem hatası, indirim yok" gibi açıklamalarla karşılaşıyor.

#1
Foto - Alışverişte buna dikkat etmeyen fazla para ödüyor! Çoğu kişi bakmıyor bile! Tıklamayan bin pişman

Son günlerde oldukça sık gelen tüketici şikayetlerinin başında etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasındaki farklılık olduğunu söyleyen Av. İbrahim Güllü, "Gün içinde bir ürünün fiyatının birkaç kez güncellenmesi sebebiyle yaşandığını düşünüyorum. Çünkü zincir marketlerde on binlerce ürünü bir anda bir yerde bulabiliyorsunuz. Kasadaki fiyat hemen elektronik ortamda değiştiriliyor ancak raftaki etiket fiyatını değiştirmekte bu kadar hızlı değiller. Bu sebeple çok sık bir şekilde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkla karşı karşıya kalabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Alışverişte buna dikkat etmeyen fazla para ödüyor! Çoğu kişi bakmıyor bile! Tıklamayan bin pişman

Tüketici Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal ise birçok şeyin bahane edilerek marketlerde etiket değiştirme alışkanlığının ortaya çıktığına dikkat çekerek şunları aktardı: "Günümüzde artık günlük olarak raf fiyatları değişir hale geldi. Sonuçta markete üç günde bir yeni ürünler gelmiyor. Çeşitli bahaneler öne sürülerek bu hemen raftaki gıda ürünlerine yansıtılıyor. Burada bir fırsatçılık var. Haksız kazanç söz konusu. Çünkü bilgi işlemden bu işi anında değiştirebilirsiniz ancak rafta değiştirmek biraz zaman alıyor ya da unutulabiliyor. Bu sefer de 'Biz unutmuşuz ya da yetiştiremedik' deyip tüketiciden kasa fiyatı alınmaya çalışılıyor. Tüketici burada dikkatli olmalı."

#3
Foto - Alışverişte buna dikkat etmeyen fazla para ödüyor! Çoğu kişi bakmıyor bile! Tıklamayan bin pişman

Av. İbrahim Güllü, tüketicinin ürün alırken aldığı ürünün raf ve kasa fiyatını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek, "Yapılan işlemlerin doğru olduğunu düşünecek şekilde hareket ediyoruz ancak perakende sektöründe bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Tüketicilerin dikkat etmesi gerekir. Zaten yasal mevzuat da tüketicinin lehine. 6502 sayılı kanunun 52. maddesi 4. fıkrasında fiyat etiketi düzenlenmiş. Burada kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fiyat farkı olduğu zaman tüketicinin lehine olan fiyat uygulanır. Eğer etiket fiyatı daha ucuzsa etiket fiyatı kasa fiyatı daha uygunsa kasa fiyatı uygulanır." dedi.

Türk vatandaşı görünümlü İsrailliler
Sosyal Medya

Türk vatandaşı görünümlü İsrailliler

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya adlı Türk vatandaşı, işgalci Yahudi ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların..
Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Dünya

Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini duyurdu. İsrail ile Filistin çatışm..
Saldırı sonrası Biden'dan açıklama
Dünya

Saldırı sonrası Biden'dan açıklama

İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, y..
Terörist İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı!
Gündem

Terörist İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı!

İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, 4. Seviye uyarı yayınlayarak, Türkiye'deki vatandaşlarının ülkeyi bir an önce terk etmelerini istedi...
McDonald's Türkiye bakın kiminmiş! Levent'teki McDonald's şubesine saldırı sonrası ortaya çıktı

McDonald's Türkiye bakın kiminmiş! Levent'teki McDonald's şubesine saldırı sonrası ortaya çıktı
Siyonistler Müslümanları katlederken, buradaki sokak palyaçosu vicdan sahipleriyle alay edip İsrail'e destek çıkıyor
Gündem

Siyonistler Müslümanları katlederken, buradaki sokak palyaçosu vicdan sahipleriyle alay edip İsrail'e destek çıkıyor

Siyonistler Gazze'de Müslüman kanı akıtırken, Arif Kocabıyık adlı sözde sokak röportajcısı sokaklarda makara yapmaya kalktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23