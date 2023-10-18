2023-10-18 11:59:50 Alışverişte buna dikkat etmeyen fazla para ödüyor! Çoğu kişi bakmıyor bile! Tıklamayan bin pişman
Son zamanlarda marketlerde yaşanan fiyat farkı dikkat çekiyor. Raftan aldığı ürünün fiyatının kasada değiştiğini gören müşteriler adeta şok yaşıyor. Yaşanan durum ise müşteriye sistem hatası ya da yanlışlık olmuş gibi bahanelerle açıklanıyor. Peki, sunulan bahaneler doğru mu yoksa marketlerde etiket oyunu mu dönüyor? İşte, yaşanan fiyat değişikliğinin perde arkası... Son zamanlarda tüketicinin market alışverişlerinde yaşadıkları raftaki ve kasadaki fiyat değişimi şikayetleri artırdı. İndirimli olarak gördüğü ürünü alan tüketici, kasaya gittiğinde "yanlışlıkla oldu, sistem hatası, indirim yok" gibi açıklamalarla karşılaşıyor.