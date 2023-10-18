Alışverişte buna dikkat etmeyen fazla para ödüyor! Çoğu kişi bakmıyor bile! Tıklamayan bin pişman

Tüketici Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal ise birçok şeyin bahane edilerek marketlerde etiket değiştirme alışkanlığının ortaya çıktığına dikkat çekerek şunları aktardı: "Günümüzde artık günlük olarak raf fiyatları değişir hale geldi. Sonuçta markete üç günde bir yeni ürünler gelmiyor. Çeşitli bahaneler öne sürülerek bu hemen raftaki gıda ürünlerine yansıtılıyor. Burada bir fırsatçılık var. Haksız kazanç söz konusu. Çünkü bilgi işlemden bu işi anında değiştirebilirsiniz ancak rafta değiştirmek biraz zaman alıyor ya da unutulabiliyor. Bu sefer de 'Biz unutmuşuz ya da yetiştiremedik' deyip tüketiciden kasa fiyatı alınmaya çalışılıyor. Tüketici burada dikkatli olmalı."